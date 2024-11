Adio, Kosovo! România nu va mai juca împotriva acestei naționale

După ce Mircea Lucescu a cerut ca România să nu mai fie repartizată într-o grupă cu Kosovo, voia selecționerului s-a îndeplinit.

România nu mai poate juca împotriva naționalei din Kosovo în preliminariile pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026.

Din cauza densității meciurilor, UEFA a decis că unele echipe să joace în grupe de câte cinci naționale, iar altele în grupe de 4 naționale.

Conform statisticienilor de la Football Meets Data, România va juca sută la sută într-o grupă de cinci echipe, iar Kosovo va fi tot sută la sută așezată într-o grupă de patru echipe.

Alte țări împotriva cărora România nu va putea fi repartizată sunt Scoția, Slovenia, Irlanda, Georgia, Islanda și Bulgaria.

WCQ draw regulations are out, this is what we know for certain:

🔹 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇨🇭🇧🇪🇦🇹 (Pot 1) have 75% chance of being in groups of 5

🔹 🇸🇪🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇵🇱🇷🇴🇳🇴🇨🇿 (Pot 2) will 100% be in groups of 5

🔹 🇦🇱🇲🇰🇫🇮NIR🇲🇪🇧🇦🇮🇱 (Pot 3) have 86% chance of being in groups of 5 (six out of seven)

🔹… pic.twitter.com/NIaHe7lVFq