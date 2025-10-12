Se poate mai rău de atât? Ne-a depășit și Cipru în clasament, în preliminariile mondialului american. Pe ce loc au ajuns tricolorii

Cipru a reușit să o bată pe San Marino, ajungând la cinci puncte în ultimele trei meciuri. Rezultatul e unul tragic pentru România însă.

Insularii au ajuns la opt puncte în grupa preliminară, cu unul mai mult decât România. Ce e drept însă, au și două meciuri în plus. Cipru a urcat pe trei acum, iar România este pe patru. Ei mai au un meci de jucat în preliminarii, cu liderul Austria, față de trei ale României, cu Austria, Bosnia și San Marino.

În meciul Cipru - San Marino scorul a fost deschis încă din minutul 9, prin Loizou. În a doua repriză au mai marcat Andreou, Kastanos și Kakoullis. Tzionis, de la UTA, a fost titular în acest meci.

Lotul României pentru meciul cu Austria

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB), Răzvan SAVA (Udinese)

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun), Virgil GHIȚĂ (Hannover), Mihai POPESCU (FCSB), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt)

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova), Răzvan MARIN (AEK Atena), Vlad DRAGOMIR (Pafos), Adrian ȘUT (FCSB), Dennis MAN (PSV), Olimpiu MORUȚAN (Aris Salonic), Ianis HAGI (Alanyaspor), Florin TĂNASE (FCSB), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova), Valentin MIHĂILĂ (Rizespor)

ATACANȚI: Louis MUNTEANU (CFR Cluj), Daniel BÎRLIGEA (FCSB)

Ads