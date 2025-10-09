Românii, neinteresați de meciul cu Moldova. Prezență scăzută pe Arena Națională FOTO

Amicalul dintre România și Moldova, de pe Arena Națională, a atras foarte puțini suporteri pe stadion. Deși Federația s-a chinuit să organizeze un eveniment complex, foarte puțini suporteri au participat.

Înainte de partidă, Federația Română de Fotbal a organizat un concert susținut de Zdob și Zdub, o trupă celebră din Republica Moldova, dar și Guess Who. Scena a fost amplasată pe inelul exterior al stadionului.

Chiar și așa, deși Federația a arătat un interes crescut pentru acest meci, acest interes nu s-a văzut și în tribune. Puțin peste 10.000 de spectatori au ajuns pe Arena Națională, la meciul de joi seară.

Cel mai probabil vor fi mai mulți suporteri duminică, la meciul România - Austria.

