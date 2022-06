Cum explică muntenegrenii succesul cu România: "Am fost mai bărbați"

Selecţionata României a pierdut din nou cu Muntenegru, de această dată pe Stadionul Giuleşti, scor 0-3, într-un meci din Liga Naţiunilor. În "dubla" cu Muntenegru, România a primit 5 goluri.

Muntenegreanul Risto Radunovici, legitimat la FCSB, a declarat, marţi seară, după meciul cu România, scor 3-0, că victoria este una categorică, dar pe teren jocul a fost dificil.

“Am luat meciul în serios şi am câştigat. Scorul este destul de mare, dar pe teren a fost destul de greu. Noi am vrut mai mult, am fost bărbaţi, am intrat hotărâţi, am avut agresivitate şi acesta este un aspect foarte important pentru noi. Când avem agresivitate, cu calitatea în atac pe care o avem vine victoria”, a spus Radunovici la Digi Sport.

Selecţionerul Muntenegrului, Miodrag Radulovici, a declarat marţi seară, după meciul cu România, scor 3-0, că el şi jucătorii săi au fost încrezători că pot învinge şi că el a suprins cu echipa aleasă.

“Am făcut un meci foarte bun împotriva unei echipe foarte puternice. Respect mult această echipă. Am crezut în calitatea noastră, în jocul nostru. Am reuşit să înscriem până la pauză, am crezut în puterea noastră, am avut încredere că putem încheia cu o victorie. Salutări lui Belodedici, un jucător şi un om mare. Am surprins puţin cu echipa pe care am ales-o azi, dar au fost patru meciuri la rând. E greu să foloseşti aceeaşi echipă în patru meciuri disputate în zece zile”, a spus Radulovici, potrivit digisport.ro.

