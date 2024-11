Salt impresionant pentru România, în clasamentul FIFA. O singură echipă, peste ”tricolori”

România a avut parte de un salt impresionant, după victoria cu Kosovo, 3-0, la masa verde. Acel meci a fost câștigat de România, după ce UEFA a analizat, în regim de urgență, situația meciului.

Jucătorii din Kosovo au ieșit de pe teren în minutul 90+6, în urma unui conflict cu jucătorii români, dar și cu suporterii din tribune. Deoarece arbitrul meciului nu a fost de acord cu ieșirea lor de pe teren, partida a fost pierdută de kosovari, 3-0 la masa verde, deși, pe teren, scorul a fost 0-0.

În schimb, România a primit o sancțiune de 128.000 de euro, dar și o suspendare de un meci, la următoarea partidă de pe teren propriu, din Liga Națiunilor.

Victoria cu Kosovo o urcă pe România cinci poziții în clasamentul FIFA, de pe 43 pe 38. Doar Scoția a avut un salt mai mare: de șapte locuri, de pe 51 pe 44. Salturi de cinci locuri în clasament au mai avut Norvegia, ajunși pe 43 și Israel, ajunși pe 76.

❗️UPDATE after 🇷🇴 got a 3-0 win over 🇽🇰

Biggest improvement in🆕 Nov 2024 FIFA ranking (UEFA teams only):

+7 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 SCO 🆙 51 to 44

+5 🇷🇴 ROU 🆙 43 to 38

+5 🇳🇴 NOR 🆙 48 to 43

+5 🇮🇱 ISR 🆙 81 to 76

+3 🇬🇷 GRE🆙 42 to 39

+3 🇨🇿 CZE 🆙 45 to 42

+3 🇮🇪 IRL 🆙 63 to 60