Rezultat mare pentru juniorii României. Am ținut piept unei naționale puternice

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 19:29
372 citiri
Rezultat mare pentru juniorii României. Am ținut piept unei naționale puternice
Naționala U20. Foto: FRF.ro

Echipa naţionala U20 a României a încheiat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 2-2, cu selecţionata U20 a Cehiei, într-un meci din Elite League.

La Chiajna, România U20 a debutat în noul sezon de Elite League, împotriva Cehiei. Tricolorii conduşi de Adrian Iencsi au deschis scorul în minutul 22, prin David Barbu, iar trei minute mai târziu Jason Kodor a majorat avantajul românilor. Cehii au reintrat în joc odată cu golul din minutul 29, marcat de Barat. Ambele formaţii au avut câte un gol anulat în repriza secundă. Cehii în minutul 59, iar tricolorii în minutul 70. Cehii au egalat însă, în minutul 88, prin Pokolon şi s-a terminat România U20 – Cehia U20 2-2. Următorul meci al selecţionatei U20 a tricolorilor este în ziua de 13 octombrie, în deplasare, cu Cehia.

ROMÂNIA U20: C. Sandu – D. Irimia, Fălcuşan, Marincău, Mariţa (Bădescu 60) – Păcuraru (D. Paraschiv 60), Jălade, D. Matei (T. Neamţiu 82), Guţea (Băsceanu 60) – D. Barbu (Rotund 60), Kodor (Bărăitaru 74). SELECŢIONER: Adrian Iencsi

CEHIA U20: Dvorak – Boledovic, Jindra, Harustak, Zachoval – Hranos, Saal, Horak, Barat – Pech, Branecky. SELECŢIONER: Ales Krecek

Arbitri: Andrei Moroiţă - Ştefan Dumitrache, Bogdan Mociorniţă

România rezistă: Slovacia, Ungaria, Cehia merg spre Rusia
România rezistă: Slovacia, Ungaria, Cehia merg spre Rusia
Analiză: Populiștii care vor să taie ajutoarele pentru Ucraina câștigă tot mai mult teren în UE. În Cehia, victoria e a partidului ANO și a lui Andrej Babiš, după ce în campanie au...
Un blindat sovietic folosit la invadarea Cehoslovaciei în 1968 se întoarce la „locul crimei”. A fost găsit întâmplător la Chișinău FOTO
Un blindat sovietic folosit la invadarea Cehoslovaciei în 1968 se întoarce la „locul crimei”. A fost găsit întâmplător la Chișinău FOTO
Colecția Muzeului de Istorie Militară (VHU) din Praga a fost îmbogățită cu o mașinărie unică. Un transportor blindat de trupe care a fost folosit în timpul invaziei Cehoslovaciei din...
#echipa nationala, #Romania, #Cehia , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A spus "ADIO" si viata i s-a schimbat radical: "Am facut mai multi bani in 24 de ore decat in toata cariera"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Novak Djokovic a transmis un mesaj ingrijorator din China, in limba materna: "Incerc sa raman viu!"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ITIA n-a avut milă de tenismenul care susține că a fost prins dopat după un sărut
  2. Rezultat mare pentru juniorii României. Am ținut piept unei naționale puternice
  3. Reacția FRF, după ce Mircea Lucescu a amenințat cu demisia: „Am fost la el”
  4. Mergi la România - Austria? Ultima decizie a organizatorilor, de interes pentru toți cei ce și-au luat bilet
  5. Portarul naționalei, pus la punct: ”Taci din gură! Nu, băiețică, nu se întâmplă oricui...”
  6. Convocare de urgență la echipa națională. Cine e titularul care s-a accidentat
  7. De necrezut. Iga Swiatek, demolată la WTA Wuhan! Tabloul semifinalelor
  8. ”În patria sa nu l-au cruțat”. Ce spune presa din Israel după ce Lisav Eissat a debutat pentru România
  9. Paradox în grupa preliminară. San Marino poate duce România la Campionatul Mondial. Ce trebuie să se întâmple
  10. România merge la Mondialul de gimnastică fără medaliata olimpică. Ana Bărbosu a plecat din țară

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Update Politic,
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „În România se pot face reforme reale. Urmează o reorganizare așteptată de 20 de ani”

Acum 5 ore

Business Focus,
Cârpelile din termoficarea centralizată: Ce orașe din țară și din afară dau clasă Capitalei