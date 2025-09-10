Salvați de juniori! Naționala U21 și-a făcut treaba în San Marino și visează la un nou european

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 06:33
142 citiri
Salvați de juniori! Naționala U21 și-a făcut treaba în San Marino și visează la un nou european
Naționala U21 FOTO FB echipa nationala

```html

Echipa națională U21 a României a dispus marți seara, în deplasare, scor 2-0, de echipa națională U21 a statului San Marino, în grupa A a calificărilor pentru Euro 2027 U21.

Primul gol al meciului de la Serravalle a fost înscris de Lorenzo Biliboc, în minutul 11, iar în minutul 87 Atanas Trică a marcat golul desprinderii tricolorilor. România s-a impus cu 2-0 în San Marino și a reușit prima victorie în grupa A.

ROMÂNIA: Lefter – Strata (Țuțu 83), Duțu, M. Tudose, K. Ciubotaru – Boțogan (Vulturar 72) – Biliboc, Szimionaș, Radaslavescu (Vermeșan 72), Al. Musi (R. Pop 59) – Burnete (A. Trică 59). SELECȚIONER: Costin Curelea

În clasament conduce Finlanda, cu 6 puncte, urmată de Spania, cu 6 puncte, și de România, cu 4 puncte. Kosovo are un singur punct, în timp ce San Marino și Cipru sunt fără punct câștigat.

```

Reacția lui Lucescu, după ce am făcut egal în Cipru: "Parcă le-au înghețat picioarele”
Reacția lui Lucescu, după ce am făcut egal în Cipru: "Parcă le-au înghețat picioarele”
Selecționerul Mircea Lucescu a declarat, marți seară, după meciul României cu Cipru, scor 2-2, că nu schimbările au determinat rezultatul, ci atitudinea, el menționând că în repriza a...
Îngenuncheați și în Cipru! Rezultat teribil pentru națională, la Nicosia. Șanse tot mai mici să mergem la Mondial
Îngenuncheați și în Cipru! Rezultat teribil pentru națională, la Nicosia. Șanse tot mai mici să mergem la Mondial
Echipa națională a reușit să nu câștige meciul cu Cipru. Deși a condus cu 2-0 la Nicosia, elevii lui Mircea Lucescu au luat două goluri și sunt ca și eliminați din lupta pentru un loc...
#echipa nationala, #Romania, #San Marino , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump "a explodat": "Taci! Nu asculti niciodata! De-aia esti de mana a doua"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Tara cat doua sectoare ale Bucurestiului, in fata unei premiere ISTORICE: calificarea la CM 2026 VIDEO

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Salvați de juniori! Naționala U21 și-a făcut treaba în San Marino și visează la un nou european
  2. A reușit o dublă cu Cipru, dar degeaba. Denis Drăguș: "Mergem până la capăt"
  3. Reacția lui Lucescu, după ce am făcut egal în Cipru: "Parcă le-au înghețat picioarele”
  4. Cupa Mondială 2026 – calificări: Surprize mari la Erevan și Baku
  5. Ce se va întâmpla la meciul dintre Canada și Israel, din Cupa Davis. Situație fără precedent
  6. FCSB, atenție! Antrenorul care îi ia locul lui Mourinho și va veni la București în ianuarie
  7. Real Madrid va boicota, pentru a doua oară consecutiv, cea mai importantă gală din fotbalul mondial
  8. Îngenuncheați și în Cipru! Rezultat teribil pentru națională, la Nicosia. Șanse tot mai mici să mergem la Mondial
  9. Premieră istorică la meciul dintre Juventus Torino şi Inter Milano, echipa lui Cristian Chivu
  10. Cupa Mondială la fotbal, în pericol: de unde vine marea amenințare