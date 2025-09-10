Salvați de juniori! Naționala U21 și-a făcut treaba în San Marino și visează la un nou european

```html

Echipa națională U21 a României a dispus marți seara, în deplasare, scor 2-0, de echipa națională U21 a statului San Marino, în grupa A a calificărilor pentru Euro 2027 U21.

Primul gol al meciului de la Serravalle a fost înscris de Lorenzo Biliboc, în minutul 11, iar în minutul 87 Atanas Trică a marcat golul desprinderii tricolorilor. România s-a impus cu 2-0 în San Marino și a reușit prima victorie în grupa A.

ROMÂNIA: Lefter – Strata (Țuțu 83), Duțu, M. Tudose, K. Ciubotaru – Boțogan (Vulturar 72) – Biliboc, Szimionaș, Radaslavescu (Vermeșan 72), Al. Musi (R. Pop 59) – Burnete (A. Trică 59). SELECȚIONER: Costin Curelea

În clasament conduce Finlanda, cu 6 puncte, urmată de Spania, cu 6 puncte, și de România, cu 4 puncte. Kosovo are un singur punct, în timp ce San Marino și Cipru sunt fără punct câștigat.

