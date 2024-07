Surpriză! El ar putea deveni selecționerul echipei naționale, dacă Edi Iordănescu decide să plece de la echipă

Echipa națională de fotbal a României a fost învinsă de naționala Olandei, în optimile de finală ale EURO 2024. Astfel, am fost eliminați. Jucătorii vor reveni astăzi, 3 iulie, în țară.

Împreună cu finalul EURO 2024, selecționerul Edward Iordănescu ajunge la final de contract cu echipa națională. Va purta discuții cu federația, pentru a stabili exact care este viitorul său, însă la finalul meciului cu Olanda a lăsat de înțeles că vrea să plece.

”Eu am nevoie de odihnă, au fost nopţi cu 3, 4, 5 ore de somn. Va urma o discuţie cu federaţia, voi avea o discuţie cu familia mea. Familia mea are nevoie de mine mai mult decât are nevoie naţionala. Au fost doi ani şi jumătate foarte dificili, a fost o perioadă grea pentru familia mea, cu multe atacuri, cu multe dificultăţi. Familia mea are nevoie de mine şi vom vedea ce se va întâmpla”, a spus Edward Iordănescu.

Astfel, au apărut discuții privind numele celui ce va deveni următorul selecționer al României, dacă acesta va pleca. Se pare că favorit este Adrian Mutu, cel mai bun marcator din istoria României, la egalitate cu Gheorghe Hagi. Acesta este într-o relație bună cu Federația Română de Fotbal, fiind fost selecționer al naționalei sub 21 de ani.

Mutu a fost, ultima oară, antrenor la CFR Cluj. Le-a mai antrenat pe Rapid și FCU Craiova, în România, dar și pe Neftchi Baku, din Azerbaijan.

