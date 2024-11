Un nou șoc la naționala feminină de handbal. S-a retras căpitanul echipei, chiar înainte de Euro!

Selecționerul echipei naționale de handbal feminin a României, Florentin Pera, a declarat după antrenamentul de luni seara că jucătoarea Cristina Laslo a transmis Federației Române de Handbal că se retrage pe o perioadă nedeterminată de la prima reprezentativă, iar în aceste condiții ea nu mai putea fi convocată în lotul pentru Campionatul European din Austria, Ungaria și Elveția (28 noiembrie-15 decembrie).

Conflictul cu Cristina Laslo a apărut la CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud, echipa de club unde activează, iar Florentin Pera a refuzat să îl comenteze.

"Cristina a fost pusă căpitan al echipei naționale de către mine. Eu am avut foarte multă încredere în ea, am susținut-o. Într-adevăr, la club au apărut anumite probleme pe care nu vreau să le discut la echipa națională. Am introdus-o în lista lărgită de 35 de jucătoare în ideea în care Cristina poate fi o soluție pentru Campionatul European. După Trofeul Carpați ea a transmis Federației Române de Handbal că se retrage pentru o perioadă nedeterminată de la națională. În aceste condiții ea nu mai putea fi convocată. Îmi pare rău că a luat această decizie. Important este acum să susținem aceste jucătoare tinere care sunt la echipa națională și care își doresc. După cum bine știți, eu nu fac rabat de la indisciplină. Îmi doresc o echipă unită, îmi doresc liniște și o atmosferă propice performanței", a spus selecționerul.

"Sigur că toate discuțiile astea nu fac bine, dar sunt lucruri care se întâmplă la orice echipă. Nici la naționala Danemarcei nu e convocată Toft, așa cum am înțeles că și din lotul Olandei vor lipsi jucătoare de valoare, cu nume. Deci acest lucru se întâmplă și la alte naționale, așa că cel mai important este să susținem aceste jucătoare care fac parte acum din naționala României", a adăugat el.

Întrebat dacă Cristina Laslo va accepta să revină la echipa națională dacă el nu mai este selecționer, Pera a răspuns: "Eu am lucrat cu foarte multe jucătoare la naționala României și nu numai la națională. Am avut șansa să antrenez campioane olimpice, mondiale sau câștigătoare de Liga Campionilor. Și nu am avut probleme. Am avut-o pe Cristina Neagu doi ani ca principal și trei ca secund la națională. Deci în cinci ani nu am avut nicio problemă, a fost o profesionistă desăvârșită care și-a făcut datoria pentru națională, a venit de fiecare dată cu sufletul. Nu a condiționat niciodată venirea. Și în cariera ei a avut foarte mulți antrenori la națională. Neagu e un exemplu pentru toate jucătoarele".

Selecționerul, care luni a împlinit 45 de ani, este mulțumit de modul în care se pregătesc jucătoarele din lotul primei reprezentative.

"Îmi doresc să fiu sănătos și să am parte de cele mai bune rezultate posibile atât la națională, cât și la echipa de club. Nu sunt apele tulburi la națională, atmosfera este extraordinar de frumoasă. Se poate vedea că fetele sunt pozitive, răspund bine, se implică 100%. Suntem într-un schimb de generații și trebuie să vedem acest lucru. Chiar dacă unele jucătoare nu evoluează la cluburi, la națională vin cu dorință și inima deschisă. E o atmosferă bună, iar acest lucru trebuie să-l menținem și să-l îmbunătățim. Valoarea grupului învinge valoarea individuală, încercăm să formăm un grup cât mai unit, să lupte cu determinare pentru România și minunații noștri suporteri. Eu asta îmi doresc, să arătăm că această echipă poate din nou să performeze pentru România. Este un nou început, sunt multe jucătoare tinere și debutante. Sigur suntem printre cele mai tinere echipe de la Campionatul European", a afirmat el.

Pera regretă că din cauza accidentărilor nu a putut convoca pentru Campionatul European cinci jucătoare.

"Am încredere în potențialul acestei echipe. Îmi pare rău că sunt anumite jucătoare accidentate în momentul de față și nu am putut să le convoc. La nivelul portarilor, Diana Ciucă și Yuliya Dumanska sunt accidentate, la nivel de pivot sunt Yaroslava Burlacenko și Ana Ciolan, apoi Diana Lixăndroiu nu este recuperată după accidentarea la gleznă... deci sunt cinci jucătoare care ar fi putut face parte din națională pentru Campionatul European. Încercăm să căutăm soluții. Suntem la început de drum, pentru că obiectivul nostru este calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Așa că trebuie să avem răbdare cu aceste tinere jucătoare. Ele au potențial și calități, dar trebuie să le susținem și să avem răbdare. Dacă vom avea răbdare, eu am convingerea că în doi ani această echipă a României va fi din nou printre cele mai importante ale Europei", a explicat Pera.

"Noi încercăm să ridicăm nivelul jocului. La ultimul Mondial am avut 4 victorii din 6 meciuri, așa că nu a fost deloc rău. Nu știu în ultimii ani dacă naționala României a mai reușit 4 victorii la un turneu final. Bineînțeles că întotdeauna îți dorești mai mult. Singurul regret e că am pierdut atunci cu Germania. Noi ne dorim să formăm din nou o echipă competitivă. Dar sunt multe jucătoare tinere și trebuie să vedem realitatea, faptul că puține evoluează acum la cluburi. E un impediment pentru națională, iar din acest considerent trebuie să avem răbdare pentru a crește această generație. Și treptat sunt convins că România se va bate din nou acolo cu cele mai bune echipe", a mai spus selecționerul României.

Cristina Laslo, căpitanul echipei naționale a României după retragerea Cristinei Neagu, se află în conflict de mai multe săptămâni cu selecționerul Florentin Pera, cel care îi este antrenor și la echipa de club, Gloria Bistrița. Neînțelegerile dintre cei doi au dus la neconvocarea Cristinei Laslo pentru Campionatul European din Austria, Ungaria și Elveția, chiar dacă aceasta fusese anunțată inițial în lotul lărgit. De asemenea, clubul Gloria Bistrița intenționează să rezilieze contractul cu Cristina Laslo în zilele următoare.

Lotul echipei naționale a României se pregătește la București, iar marți va pleca în Danemarca, pentru a participa la turneul Golden League, de la Viborg (19-25 noiembrie). Ultimul stagiu centralizat se va desfășura la Oradea, în perioada 25-27 noiembrie.

La Campionatul European - EHF EURO 2024, care va avea loc în perioada 28 noiembrie-15 decembrie în Austria, Ungaria și Elveția, echipa României va evolua în Grupa B, alături de Cehia (pe care o va întâlni pe 29 noiembrie), Muntenegru (1 decembrie) și Serbia (3 decembrie).

Cea de-a 16-a ediție a EHF EURO la feminin se va desfășura cu participarea a 24 de echipe, cu opt mai multe decât la edițiile precedente.

România a participat de 14 ori la Campionatul European feminin, obținând o singură medalie, de bronz, în 2010.

La ediția din 2022 (Muntenegru, Macedonia de Nord, Slovenia), România a ocupat locul 12.

