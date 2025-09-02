„Convocarea la națională m-a luat prin surprindere”. Jucătorul care nu se aștepta să fie chemat de Mircea Lucescu la lot

Jucătorul Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), convocat în premieră la echipa națională de fotbal a României, a declarat, marți, într-un interviu, difuzat pe site-ul oficial al FRF, că a fost luat prin surprindere de decizia selecționerului Mircea Lucescu.

„Convocarea a fost o bucurie foarte mare, nu mă așteptam. M-a luat și pe mine prin surprindere domnul selecționer. Îmi doresc din tot sufletul să fac parte din acest grup și voi da 100%. Am avut o mică accidentare în meciul cu Petrolul, dar acum sunt mult mai bine, sunt dornic să muncesc și să fac performanță, mă gândesc doar la echipa națională. Am un moral foarte bun, am încredere foarte mare. Sper să arăt la fiecare antrenament acest lucru la echipa națională. Mă bucur că sunt într-un moment foarte bun. E un pas mare în cariera mea și mă bucur foarte mult că l-am făcut”, a afirmat acesta.

Baiaram s-a arătat încrezător în șansele de calificare ale echipei naționale la Cupa Mondială din 2026.

„Îmi doresc să particip la un Campionat European, la un Campionat Mondial cu echipa națională, îmi doresc să fac rezultate bune, să mă impun ca jucător și sper că aceste lucruri să urmeze. Cred foarte mult în calificarea la Mondial, chiar dacă sunt pentru prima oară la echipa națională. Am urmărit meciurile și cu siguranță dacă vom fi uniți vom face lucruri frumoase”, a mai spus jucătorul echipei craiovene.

Echipa națională de fotbal a României întâlnește Canada, la 5 septembrie (ora 21:00), pe Arena Națională din București, într-o partidă amicală, și Cipru, în 9 septembrie (ora 21:45), pe GSP Stadium din Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Ads