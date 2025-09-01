1000 de suporteri s-au întâlnit cu jucătorii echipei naționale. Antrenament deschis publicului la Mogoșoaia

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 21:34
Dennis Man dând autografe. Foto: frf.ro

Pentru a doua oară în două zile, Generaţia de Suflet a deschis uşa cantonamentului tinerilor suporteri. Deoarece duminică au fost prezenţi doar 6 tricolori la întâlnirea cu fanii şi având în vedere cererea mare de bilete, echipa naţională a programat şi luni o nouă întâlnire cu cei mai tineri suporteri tricolori, informează frf.ro.

Astfel, aproximativ 400 de fani au venit luni în cantonamentul tricolorilor de la Mogoşoaia pentru poze, autografe şi pentru a asista la antrenament. Fanii au interacţionat timp de 15 minute cu cei 24 de tricolori prezenţi la şedinţa de pregătire, dar şi cu Mircea Lucescu şi ceilalţi oameni din staff-ul acestuia.

În plus, copiii prezenţi au primit produse Penny, tricouri, baloane şi jucării de pluş cu mascota Ronny, pentru a le aminti de această zi specială pentru ei.

Având în vedere faptul că la acţiunea de duminică au fost prezenţi peste 500 de suporteri, numărul total al celor care au avut ocazia să îi cunoască pe tricolori în cele două zile se apropie de 1.000.

Majoritatea celor prezenţi au promis că vor fi în tribune pentru a încuraja echipa naţională şi la meciul cu Canada, programat vineri, 5 septembrie, ora 21:45, pe Arena Naţională, conform frf.ro.

