Decizie de ultim moment luată de UEFA, înainte de meciul decisiv al echipei naționale

Joi, 04 Septembrie 2025, ora 19:14
România - Slovacia, la EURO U21. Foto: UEFA / Tullio Puglia

Naționala de tineret a României va debuta la Iași, vineri, de la ora 18:30, în preliminariile EURO 2027, împotriva reprezentativei din Kosovo.

Pentru acest meci a fost delegată o brigadă de arbitri din Turcia, cu Mehmet Türkmen la centru, ajutat la cele două tușe de asistenții Deniz Caner Özaral și Mehmet Salih Mazlum. Cel de-al patrulea oficial este Adnan Deniz Kayatepe.

Tânărul central în vârstă de 30 de ani oficiază la nivel internațional începând din acest sezon, având două meciuri internaționale la activ.

Acesta a condus meciul din primul tur al calificărilor din UEFA Conference League dintre Dynamo Brest și Sutjeska Niksic, dar și un meci din calificările pentru EURO 2027, dintre Insulele Feroe și Estonia.

