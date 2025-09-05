Ce a făcut naționala U21 în meciul cu Kosovo, jucat la Iași. Debut pentru Costin Curelea

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 20:44
385 citiri
Ce a făcut naționala U21 în meciul cu Kosovo, jucat la Iași. Debut pentru Costin Curelea
Naționala U21 a României FOTO Ziare.Com

Echipa națională U21 a României a încheiat la egalitate, vineri, pe teren propriu, scor 0-0, cu reprezentativa U21 a statului Kosovo, în primul meci din grupa A de calificare la Euro 2027.

La Iași, pe stadionul Emil Alexandrescu, România a debutat în calificările pentru Europeanul U21, care va avea loc în 2027. Adversarul a fost unul incomod, echipa statului Kosovo, iar tricolorii mici nu au reușit să-și impună jocul în fața lor. Trică a reușit să trimită mingea în poartă, în minutul 80, dar golul a fost anulat pentru o poziție de ofsaid la Biliboc. După numai un minut kosovarii au fost aproape de gol, când Lefter a fost salvat de bară. Imediat au trecut pe lângă deschiderea scorului și elevii lui Curelea, dar Seji a fost la post.

S-a terminat România U21 – Kosovo U21 0-0 și tricolorii mici debutează cu un semieșec. Următorul meci al selecționatei U21 va fi marți, 9 septembrie, cu San Marino.

ROMÂNIA: Lefter – Strata, Duțu, M. Tudose, A. David – Cr. Mihai (Boțogan 75), Vulturar – M. Rădulescu (Biliboc 60), Radaslavescu, Al. Musi (Vermeșan 75) – Burnete (A. Trică 60). SELECȚIONER: Costin Curelea

KOSOVO: Seji – Sahitaj (Sadriu 46), Selmonaj, Shala, Vokrri – Hasani, Muqaj (Elion Jashari), Ademi, Imeri (Gashi 63; Iqball Jashari 76) – Frokaj, Berisha (Bujupi 63). SELECȚIONER: Afrim Toverlani

Cartonașe galbene: Vulturar 9, Radaslavescu 19 / Sahitaj 26, Selmonaj 75

Arbitri: Mehmet Turkman – Deniz Caner Ozaral, Mehmet Salih Mazlum – Adnan Deniz Kayatepe (toți din Turcia)

#echipa nationala, #U21, #Kosovo , #nationala
