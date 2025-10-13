Ce se întâmplă cu meciul României U21 de la Cluj? UEFA a luat decizia

Meciul de marţi, dintre România U21 şi Cipru U21, va fi condus la centru de Ladislav Szikszay, ajutat la cele două tuşe de Michal Volf şi Adam Beneš.

Cel de-al patrulea oficial, tot din Cehia, va fi Jan Beneš.

Centralul în vârstă de 36 de ani a condus primul meci international oficial în sezonul 2023/2024, duelul din preliminariile U21 EURO Kosovo – Polonia 0-4.

A mai arbitrat printre altele şi partide şi în Liga Europa, Conference League şi UEFA Youth League

Partida de marţi va avea loc marţi, de la ora 19.00, la Cluj-Napoca.

Ads