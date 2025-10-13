"Suntem o echipă puternică". Tricolori visează la mondial, după victoria cu Austria

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 07:50
208 citiri
Vali Mihăilă FOTO FRF.ro

Valentin Mihăilă a declarat, duminică seară, după meciul cu Austria, scor 1-0, că este foarte fericit şi că îl bucură mai ales faptul că a putut evolua pe toată durata partidei.

“Sunt bucuros că am reuşit să duc cele 90 de minute după atâta timp. (Mircea Lucescu) M-a întrebat în minutul 75 dacă mai pot. Am zis că da.

Am obţinut victoria exact pe ceea ce am pregătit. Ştiam cum să presăm, cum să atacăm. Sunt foarte fericit pentru această victorie.

Cred că dacă vom fi cu toţii apţi cu sigranţă vom face o figură frumoasă. Se vede când suntem cu toţii că suntem o echipă puternică şi putem pune în dificultate orice adversară. Am lăsat totul pe teren din primul până în ultimul minut astăzi”, a spus Mihăilă.

Reprezentativa României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5. Tricolorii, care ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, rămân cu şanse pentru CM.

"Suntem fericiți, dar și realiști". Căpitanul naționalei, apel la calm după victoria cu Austria
Ianis Hagi a declarat duminică seară, după meciul cu Austria, scor 1-0, că el şi colegii săi sunt fericiţi, dar şi realişti şi ştiu că acest succes este un singur pas către Cupa...
Eroul din meciul cu Austria: "Cea mai frumoasă zi din carieră"
Virgil Ghiţă a declarat, duminică seară, după victoria din meciul cu Austria, scor 1-0, că pentru el este una dintre cele mai frumoase zile din carieră. “Este un gol aparte, e una...
#echipa nationala, #Valentin Mihaila, #Romania Austria preliminarii CM 2026 , #nationala
