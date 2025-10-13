"Suntem o echipă puternică". Tricolori visează la mondial, după victoria cu Austria

Valentin Mihăilă a declarat, duminică seară, după meciul cu Austria, scor 1-0, că este foarte fericit şi că îl bucură mai ales faptul că a putut evolua pe toată durata partidei.

“Sunt bucuros că am reuşit să duc cele 90 de minute după atâta timp. (Mircea Lucescu) M-a întrebat în minutul 75 dacă mai pot. Am zis că da.

Am obţinut victoria exact pe ceea ce am pregătit. Ştiam cum să presăm, cum să atacăm. Sunt foarte fericit pentru această victorie.

Cred că dacă vom fi cu toţii apţi cu sigranţă vom face o figură frumoasă. Se vede când suntem cu toţii că suntem o echipă puternică şi putem pune în dificultate orice adversară. Am lăsat totul pe teren din primul până în ultimul minut astăzi”, a spus Mihăilă.

Reprezentativa României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5. Tricolorii, care ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, rămân cu şanse pentru CM.

