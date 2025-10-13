Eroul din meciul cu Austria: "Cea mai frumoasă zi din carieră"

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 07:18
Virgil Ghiță, sărbătorind golul victoriei cu Austria. Foto: Facebook / Echipa Natională de Fotbal a României

Virgil Ghiţă a declarat, duminică seară, după victoria din meciul cu Austria, scor 1-0, că pentru el este una dintre cele mai frumoase zile din carieră.

“Este un gol aparte, e una dintre cele mai frumoase zile din carieră mea de fotbalist. Am văzut mingea la Ianis și avem o conexiune aparte. Am avut și noroc. Cred că am făcut un meci foarte bun, unul dintre cele mai bune făcute de noi. Golul trebuia să vină mai devreme, dar victoriile astea sunt mai dulci.

Ei au venit azi cu gândul la victorie, dar nu au avut nicio ocazie mare. Am dominat total și cred că am făcut o treabă bună.

Sperăm să facem rezultate pozitive în celelalte două meciuri”, a spus Ghiţă.

Reprezentativa României a învins, duminică seară, pe Arena Națională, scor 1-0, selecționata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5. Tricolorii, care ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, rămân cu șanse pentru CM.

"Suntem o echipă puternică". Tricolori visează la mondial, după victoria cu Austria
"Suntem o echipă puternică". Tricolori visează la mondial, după victoria cu Austria
Valentin Mihăilă a declarat, duminică seară, după meciul cu Austria, scor 1-0, că este foarte fericit şi că îl bucură mai ales faptul că a putut evolua pe toată durata partidei....
"Suntem fericiți, dar și realiști". Căpitanul naționalei, apel la calm după victoria cu Austria
"Suntem fericiți, dar și realiști". Căpitanul naționalei, apel la calm după victoria cu Austria
Ianis Hagi a declarat duminică seară, după meciul cu Austria, scor 1-0, că el şi colegii săi sunt fericiţi, dar şi realişti şi ştiu că acest succes este un singur pas către Cupa...
#echipa nationala, #virgil ghita, #Romania Austria preliminarii CM 2026 , #nationala
