Patru turişti spaţiali, aflaţi în prima misiune privată pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS), au părăsit luni, 25 aprilie, avanpostul orbital şi se pregătesc să revină pe Pământ.

Revenirea pe Terra a fost amânată de câteva ori din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, conform companiei private de turism spaţial Axiom Space.

"Desprinderea (de ISS) s-a încheiat. Echipajul #Ax1 începe călătoria înapoi spre casă", a fost mesajul postat pe contul de Twitter al companiei.

Capsula în care se află cei patru urmează să amerizeze în Oceanul Atlantic, în largul coastelor Floridei, în cursul acestei zile.

The #Ax1 crew will splashdown off the coast of Florida around 1:06pm ET tomorrow. Live coverage will start at 12pm ET at https://t.co/266fQ79DUT

