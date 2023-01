De ce echipamente de preparare este nevoie într-o bucătărie profesională?

O bucatarie profesionala este, prin definitie, un loc in care activitatea oricarui angajat, de la chef-ul cu cea mai mare experienta si pana la cel mai nou ucenic, ar trebui sa se desfasoare sub semnul calitatii desavarsite, dar si al eficientei sporite. Tocmai din acest ultim motiv, este nevoie de echipamente suplimentare, care sa sprijine inspiratia "fauritorilor" de feluri de mancare delicioase si sa-i ajute pe ospatari sa le puna mai repede pe mesele clientilor. Pana la urma, atunci cand vorbim despre senzatii precum foamea sau pofta de ceva bun, rabdarea nu poate fi considerata neaparat o virtute.

Astfel, in orice bucatarie profesionala este nevoie, pe langa masini de gatit, cuptoare, dulapuri frigorifice, utilaje de pizzerie, brutarie si fast-food, inclusiv de echipamente de preparare. Aceasta categorie include numeroase produse, al caror rol este unul auxiliar: ele contribuie la usurarea si rapiditatea actiunilor din spatele usilor inchise ale restaurantului, "preluand" inclusiv unele sarcini care, pana in urma cu cativa ani, erau eminamente umane. In continuare, va prezentam oferta Fresco Expert, furnizor care sustine inovatia in domeniul ospitalitatii din Romania inca din anul 1992 si care colaboreaza exclusiv cu branduri renumite la nivel international.

Varietatea, cuvantul de ordine in cazul echipamentelor de preparare

Echipamentele de preparare care va sunt utile intr-o bucatarie profesionala sunt numeroase, de la mixere, cuttere si feliatoare la masini de tocat carne, de taiat si curatat legume si cartofi etc. Daca decideti sa le achizitionati de la compania mentionata anterior, trebuie sa stiti ca veti beneficia, pe langa produsele propriu-zise, foarte fiabile, cu o intrebuintare usoara, fara necesitati de mentenanta si cu o durata indelungata de viata, inclusiv de garantii (montaj, 12 luni piese de schimb si manopera incluse in pret). Fara alte introduceri, iata care sunt categoriile din care va puteti alege utilajul dorit:

- mixere si blendere de mana, de mare putere, care vor ajuta la pregatirea mai rapida a delicateselor din localul dumneavoastra;

- masini de taiat/curatat legume/cartofi, care scurteaza timpul de preparare, reduc costurile cu personalul si au o durabilitate ridicata;

- feliatoare profesionale, ideale atat in supermarketuri si carmangerii, cat si intr-o bucatarie profesionala, pentru prepararea micului dejun sau antreurilor, spre exemplu;

- cuttere, destinate taierii ori omogenizarii rapide a diferitelor alimente, fiind extrem de utile in restaurante, sali de mese, cantine, patiserii etc.;

- masini de ambalat in vid, pentru carne, legume, branzeturi, paste, oferind servicii rapide si igienice si prelungind valabilitatea alimentelor;

- aparate sous vide, pentru prepararea carnii la temperaturi mult mai mici decat cele obisnuite (20-99 de grade Celsius), pastrandu-i fragezimea si savoarea o perioada mai indelungata;

- masini de tocat carne, nelipsite atat din carmangerii, abatoare, centre logistice alimentare, supermarketuri si cantine, cat si dintr-o bucatarie profesionala de restaurant;

- cuve gastronorm, realizate din inox, o varianta extrem de igienica pentru pastrarea si servirea alimentelor;

- utilaje de carmangerie, precum masini de umplut carnati ori ferastraie pentru taiat oase, activitati foarte necesare, care trebuie realizate "la foc automat";

- accesorii, precum aparate pentru fragezirea carnii, cantare, mese de lucru, butuci de transare, taietoare, tocatoare etc.