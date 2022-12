În proiectul Search & Rescue, IT-iștii români proiectează arhitectura platformei pentru salvatori în caz de dezastru natural

Schimbările climatice, creșterea populației și urbanizarea nu fac decât să provoace din ce în ce mai multe fenomene meteo extreme – iar acest lucru duce, inevitabil, la mai multe vieți umane pierdute. Între 1980 și 2019, daunele provocate de catastrofele naturale au costat statele membre UE mai mult de 410 miliarde EUR - fără a include pierderile legate de patrimoniul cultural sau de ecosisteme. Și fără a număra viețile omenești.

Echipele de intervenție în caz de urgență fac tot ce este omenește posibil, dar au nevoie să detecteze supraviețuitorii cu precizie îmbunătățită, să localizeze mai rapid locul în care se produc dezastre naturale și, astfel, să reducă pierderile umane și materiale.

Compania românească de IT Software Imagination & Vision (SIMAVI) deține și specialiștii, tehnologiile și know-how pentru a participa cu succes într-unul dintre cele mai mari proiecte de cercetare și dezvoltare care abordează această nevoie urgentă: Search&Rescue (căutare & salvare).

În afară de cutremure, care duc de obicei la colapsul clădirilor, există și alte cauze care pot provoca daune catastrofalevictime prinse sub dărâmături sau ucise: explozii accidentale sau un atac terorist în zone publice sau în infrastructuri critice.

Mai mult, dezastrele naturale, cum ar fi cutremurele, pot declanșa dezastre tehnologice, cum ar fi eliberarea de substanțe chimice industriale sau incendii. Se numește „efect domino” și poate prezenta riscuri enorme pentru țări și comunități. Prin urmare, provocarea cea mai mare este de a introduce în ecuație foarte rapid primii respondenți și organizațiile relevante de protecție civilă.

Primii respondenți și echipele de salvatorii au nevoie de instrumente specializate, disponibile în orice moment, ușor accesibile, care îndeplinesc cerințe stricte în ceea ce privește precizia de detectare, localizarea rapidă și reducerea alarmelor false.

Proiectul european de Cercetare, Dezvoltare & Inovare Search & Rescue a început în iulie 2020 și are o durată de 3 ani. Acesta va proiecta, implementa și testa printr-o serie de scenarii pilot la scară largă o platformă de arhitectură deschisă modulară extrem de interoperabilă pentru primii respondenți, valorificând expertiza și infrastructura tehnologică atât din proiectele COncORDE, cât și din cele ale IMPRESS FP7.

În strânsă colaborare cu partenerii consorțiului, echipa cu experiență de specialiști români de la SIMAVI a proiectat modelul de guvernanță al S&R pentru a funcționa mai eficient. Structura sa arhitecturală va încorpora cu ușurință soluțiile de cercetare și dezvoltare și COTS de următoarea generație, care vor fi apoi adoptate în viitoarele sisteme de gestionare a dezastrelor.

Modelul creat în cadrul proiectului Search & Rescue va susține, de asemenea, o viziune unificată a rolului UE și va oferi un cadru comun pentru evaluarea nevoilor și integrarea răspunsurilor.

Cadrul va permite o abordare utilizând o gamă mai largă de caracteristici de asistență decizională și sisteme de monitorizare și va oferi, de asemenea, primilor respondenți o viziune eficientă și unificată a schimbărilor dinamice care au loc pe durata unui eveniment și a capacităților și resurselor desfășurate în prezent pe teren.

SIMAVI oferă proiectarea arhitecturii platformei, dezvoltarea și integrarea serviciilor. De asemenea, specialiștii în eLearning care au dezvoltat conținut și platforme LMS de instruire pentru multe alte proiecte europene vor crea Cadrul sistemului de formare, utilizând tehnologie de ultimă generație în Realitate Augmentată și ochelari smart.

Proiectul Search & Rescue va fi testat în următoarele exerciții sau cazuri de utilizare:

Victime prinse sub dărâmături (în Italia și în Franța)

Accident aviatic combinat cu salvare montană în zone non-urbane (în Grecia)

Cutremur sau furtuni puternice între Gara Viena și Gara Kufstein, cu avarii puternice în gară (pilot transfrontalier, în Austria-Germania)

Incendiu forestier extins, cu amenințare pentru zona industrială (regiunea Attica, în Grecia)

Sprijin pentru reziliență pentru infrastructurile critice prin instruire standardizată pe CBRN (în România)

Deversarea substanțelor chimice (în Spania)

Consortiul este format din:

Coordonator: National Technical University of Athens (NTUA), Greece

Parteneri: SOFTWARE IMAGINATION & VISION SRL (SIMAVI), Romania; AIDEAS OU, Estonia; Maggioli SPA (MAG), Italy; Konnekt Able Technologies Limited (KT), Ireland; Thales Italia SPA (THALIT), Italy; Atos It Solutions And Services Iberia SL (ATOS), Spain; Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis (CERTH), Greece; Universita Degli Studi Di Cagliari (UNICA), Italy; UKEMED (GLOBAL) LTD (UGL), Cyprus; Public Safety Communication Europe Forum AISBL (PSCE), Belgium; Universita Degli Studi Di Firenze (UNIFI), Italy; DEUTSCHES Forschungszentrum Fur Kunstliche Intelligenz (DFKI), Germany; Universita Cattolica Del Sacro Cuore (UCSC), Italy; Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgium; SYNYO GmbH (SYNYO), Austria; Universiteit Hasselt (UHASSELT), Belgium; Spoleczna Akademia Nauk (SAN), Poland; Gioumpitek Meleti Schediasmos Ylopoiisi Kai Polisi Ergon Pliroforikis Etaireia Periorismenis Efthynis (UBITECH), Greece; Elliniki Omada Diasosis Somateio (HRT), Greece; Enosi Ptychioychon Axiomatikon Ypaxiomatikon Pyrosvestir Oy Somateio (EPAYPS), Greece; JOHANNITER-UNFALL-HILFE EV (JOHANNITER), Germany; Johanniter Osterreich Ausbildung Und Forschung Gemeinnutzige GMBH (JOAFG), Austria; Consiglio Nazionale Delle Ricerche (CNR), Italy; Pompiers De L'urgence Internationale (PUI FRA01), France; Asociatia Clusterul Roman pentru Protectie si Ecologie in Domeniul Materialelor Chimice, Biologice, Radiologice/Nucleare si Explozive (PROECO), Romania; Servicio Madrileno De Salud (SERMAS), Spain; Escuela Espanola De Salvamento Y Deteccion Con Perros (ESDP), Spain.

Acest proiect a primit finanțare din programul Uniunii Europene de cercetare și inovare Orizont 2020 în temeiul acordului de subvenționare nr. 882897.

Pentru mai multe informații:

