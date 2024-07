Mircea Lucescu, pe banca unei naționale! Anunțul momentului din țara ce a dezamăgit la EURO

Mircea Lucescu ar putea prelua o națională de top. Antrenorul, al doilea cel mai titrat din istoria fotbalului, cu 35 de trofee, ar putea redeveni selecționer.

Ucraina caută un selecționer, iar fostul Balon de Aur, Andriy Shevchenko, actualmente președintele federației, a luat legătura cu Lucescu, pentru a deveni selecționer.

"Cu Lucescu e altă poveste, vă spun în premieră aici, am informații că discută preluarea naționalei Ucrainei. Am auzit că Shevchenko l-a sunat zilele trecute. Am auzit că e în discuții cu naționala Ucrainei, ceea ce mi se pare fabulos", a declarat Decebal Rădulescu, la Digisport.

Dacă varianta Lucescu va pica, Ucrainienii nu vor dispera. Serghei Rebrov este încă selecționerul echipei, cu contract până în 2026. Ucraina a dezamăgit la EURO 2024, fiind una dintre cele opt echipe eliminate în faza grupelor. În prima etapă, au pierdut cu România, 3-0.

Mircea Lucescu a mai fost selecționer între 1981 și 1986, al României, respectiv între 2017 și 2019, al Turciei. A antrenat în Ucraina între 2004 și 2016, la Shaktior, respectiv 2020 și 2023, la Dinamo Kiev. Turcia (Beșiktas, Galatasaray), Italia (Inter, Reggiana, Brescia, Pisa), Rusia (Zenit Saint-Pb) și România (Corvinul Hunedoara, Dinamo, Rapid) sunt echipele antrenate de Mircea Lucescu.

Ads