Surorile care vor să reprezinte împreună România la Jocurile Olimpice: ”Mergem la cai după școală, am mâncat și morcovi cu ei”

Nu au ajuns încă la liceu, dar au deja vise de oameni maturi. Surorile Anda (14 ani) și Ina Bojiță (12 ani) sunt îndrăgostite de echitație, pe care o practică de mai mulți ani. Ele vor să reprezinte împreună România la Jocurile Olimpice. Până atunci, câștigă foarte multe concursuri interne și internaționale destinate categoriilor lor de vârstă.

Așa cum recunosc, ambele fete s-au îndrăgostit de tot ceea ce înseamnă echitația într-o tabără specială. Prima a mers acolo Anda, care e mai mare cu doi ani decât sora ei, Ina.

„Când eram mai mică, părinții mei m-au dus într-o tabără de călărie și mi-au plăcut foarte mult caii. Am simțit o conexiune cu ei și mi-a plăcut când galopam. A fost ceva foarte frumos pentru mine și am început să merg la cursuri de echitație. Sunt îndrăgostită de acest sport” – Anda Bojiță, multiplă campioană la echitație.

„Am fost și eu în aceeași tabără cu ea, dar după un an. Ea oricum îmi povestise cum a fost și eu abia așteptam să vină momentul să merg și eu. Mi-a plăcut de la început și așa am ajuns și eu la echitație” – Ina Bojiță, multiplă medaliată la echitație.

Acum, cele două fete nu se mai despart de caii lor. Ba, uneori, împart cu ei morcovii sau merele.

„Am mâncat și noi morcovi cu ei. De multe ori mi s-a făcut și mie foame și am zis să gust și eu. Și merele le împart cu ei, eu mănânc mărul și le dau lor cotorul să mănânce și ei. Și le dăm și niște treat-uri de cai, sunt unele speciale” – Ina Bojiță, multiplă medaliată la echitație.

De altfel, în cazul lor, dragostea pentru cai emană din toți porii. În vârstă de 14 ani, Anda chiar i-a agățat de harnașament o păpușică de pluș calului.

„Mi se pare că e foarte drăguță și că seamănă cu el. Calul ăsta îl iubesc foarte mult. Este foarte special pentru mine. Îl cheamă I’m Legend. Mi se pare că i se potrivește numele ăsta foarte mult, pentru că eu cred că e o legendă. E un cal care este unul la un milion. Sunt niște animale absolut superbe și niciodată nu vor vrea să-ți facă rău. Dacă tu le dai iubire și ei te vor iubi la fel înapoi” – Anda Bojiță, multiplă campioană la echitație.

Fiecare fată are mai mulți cai, de care încearcă să aibă grijă în funcție de programul de la școală.

„Eu îl am pe Legend, și încă unul, Chocolate Brown. Am mai avut încă unul, dar din păcate a trebuit să-l vând. Pentru că în acest sport e foarte foarte greu când te atașezi de un cal să-l dai, dar din păcate asta trebuie să faci dacă vrei să avansezi și să-ți iei alți cai, să poți să urci în acest sport” – Anda Bojiță, multiplă campioană la echitație.

„Pe ai mei îi cheamă United Gray, cea cu care am venit la concurs acum, Cashmir 31 și Stormy Wheather, care a fost a amândurora. Eu mereu vorbesc cu caii, pentru că simt că mă înțeleg” – Ina Bojiță, multiplă medaliată la echitație.

Pe cât de elegantă este atunci când te uiți la concurenți din tribune, pe atât de dificilă este echitația. Pentru că presupune foarte multe ore de antrenament alături de cai, dar și îngrijirea acestora. Iar de când a început școala, programul fetelor este unul infernal, pe care doar cei care sunt foarte pasionați de acest sport îl pot respecta.

„Mergem la cai după școală. Terminăm pe la ora 15.00 și stăm cu ei cam 3-4 ore, depinde cât timp avem, pentru că mai sunt și alte activități. Dar în timpul weekend-ului mergem de dimineață până seara. Stăm toată ziua cu ei, îi spălăm, avem grijă de ei, îi iubim” – Anda Bojiță, multiplă campioană la echitație.

Componentă de bază a echipei naționale, Anda a reprezentat România la foarte multe competiții importante, inclusiv la ultimele două ediții ale Campionatelor Europene. Spune că nimic nu se compară cu momentul în care îți cântă imnul.

„E ceva foarte frumos și mă bucur de fiecare dată când cântă imnul României. Pentru mine e o senzație și ceva ce nu pot explica, să fiu acolo cu calul meu și să aud imnul” – Anda Bojiță, multiplă campioană la echitație.

Cum și Ina, acum în vârstă de 12 ani, și ea participantă la Europene, îi calcă puternic pe urme surorii sale, cele două fac de multe ori echipă la concursurile internaționale. Iar visul lor este acela de a reprezenta împreună România la Jocurile Olimpice.

„Eu cred că da, la Jocurile Olimpice putem merge împreună. Aceeași echipă, mereu împreună” – Anda Bojiță, multiplă campioană la echitație.

Până atunci, Anda trebuie să se obișnuiască să-și cenzureze emoțiile pe care le are atunci când își vede sora concurând.

„Avem emoții foarte mari una pentru cealaltă. La concursurile unde am fost acum, la Campionatul European, am avut momente când nu am putut să mă uit la ea în parcurs” – Anda Bojiță, multiplă campioană la echitație.

În afara visului olimpic, cele două fete mai au un vis: acela de a-și iniția în echitație favoriții. Pentru Anda, acesta este Chris Martin, solistul trupei Coldplay. Pentru Ina, eleva preferată ar fi Larisa Iordache.

„Cred că pe Coldplay mi-ar plăcea să-l învăț echitație, am fost la un spectacol de-al lui și am văzut că e un om foarte deschis, doritor să învețe orice” – Anda Bojiță, multiplă campioană la echitație.

„Mi-ar plăcea să învăț o gimnastă, pentru că fac și gimnastică în timpul meu liber. Pe Larisa Iordache” – Ina Bojiță, multiplă medaliată la echitație.

La 14 ani, Anda are deja un palmares demn de invidiat. A câștigat Cupa Națiunilor la Linz și Samorin cu echipa, a terminat pe locul 8, tot cu echipa, la Campionatele Europene, acolo unde 22 de țări au avut reprezentante. Pe plan individual, a concurat la Campionatele Europene din 2023 și 2024 și a reușit să termine în Top 30. De asemenea, a participat și a câștigat mai multe competiții internaționale. Iar Ina îi calcă serios pe urme.

