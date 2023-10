Eclipsă parţială de Lună în weekend. Ora la care se va observa cel mai bine

O eclipsă parţială de Lună se va produce în noapte de sâmbătă spre duminică, când Luna se va afla în constelaţia Aries, fiind însoţită de planeta Jupiter care se află în stânga ei, potrivit Observatorului Astrnomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Fenomenul începe cu intrarea Lunii în penumbră la ora 21.02, la două ore după răsăritul satelitului natural al Pământului. Culoarea Lunii nu se va schimba mult la începutul fenomenului, doarece penumbra Pământului nu este foarte opacă, spun specialiştii.

Începând cu ora 22.00, în apropierea maximului eclipsei, partea de jos a Lunii va începe să aibă o culoare diferită faţă de cea de sus.

Maximul eclipsei se va produce la ora 23.14, când Luna va fi total în penumbră şi aproximativ 7% în umbra Pământului. Ieşirea din penumbră va fi la ora 23.53.

Pe glob, în medie, se produce o eclipsă de Lună pe an şi una de Soare (parţială) la 3-5 ani. Eclipsele de lună durează în medie 4-5 ore.

A partial lunar eclipse will occur on Saturday, 28 Oct, 2023. It will be visible in Asia, Russia, Africa, Europe, Antarctica, & Oceania.

The eclipse will begin at 7:36 p.m. GMT and end at 8:53 p.m. It will be a short eclipse lasting for ~75 min. 1/

