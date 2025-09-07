Când și cum poți vedea eclipsă totală din această seară. Intervalul în care luna va fi sângerie

Pasionații de astronomie vor avea ocazia să admire duminică, 7 septembrie, o Lună sângerie, cu ocazia unei eclipse lunare totale, vizibilă mai ales în Asia, dar și marginal în Europa și Africa. Observatorul Astronomic din București a anunțat că va fi deschis între orele 20:00 – 24:00.

Cea mai spectaculoasă parte a fenomenului este totalitatea eclipsei, care va începe la ora 20:30 și va avea maximul la 21:21. În timpul acestei faze, Luna se va afla destul de jos pe cer, înspre est-sud-est, explică Observatorul Astronomic din București.

Toate fazele eclipsei durează aproape cinci ore și jumătate, însă cea mai interesantă etapă, totalitatea, ține o oră și 22 de minute. Eclipsa se termină la ora 23:55.

Tot pe 7 septembrie se produce faza de Lună plină, la ora 21:09.

În special în China și India, spectatorii vor fi în cea mai bună poziție pentru a asista la acest fenomen, la fel ca și locuitorii din Africa de Est sau din vestul Australiei.

La București, Luna va răsări la ora 19:37, când deja se află în umbra Pământului. În Europa, spectacolul va fi vizibil pentru scurt timp în momentul în care Luna răsare, la începutul serii.

În timp ce pentru observarea eclipselor solare sunt necesari ochelari speciali, pentru a asista la eclipsele lunare este suficient să fie vreme favorabilă, cu cer senin, și un loc potrivit.

Următoarea eclipsă totală de Lună vizibilă în România va fi peste trei ani și va avea loc în noaptea de Revelion a anului 2028, iar ora de maxim va fi 18:52.

Observatorul Astronomic București va fi deschis până la miezul nopții

„În seara de duminică, 7 septembrie, are loc o eclipsă totală de Lună, vizibilă și din țara noastră. Cu ocazia acestui fenomen, Observatorul va avea program cu publicul în seara de 7 septembrie, în intervalul 20:00 – 24:00.

Vă informăm că, de obicei, în timpul unor fenomene astronomice se formează cozi lungi la intrarea în Observator, așa că așteptați-vă să fie coadă”, au anunțat reprezentanții Observatorului Astronomic din București.

De ce devine luna roșie

Luna devine roșie deoarece astrul alunecă în umbra Pământului, care blochează razele solare și își pierde treptat strălucirea albă.

Singurele raze solare care ajung la el sunt „reflectate și dispersate prin atmosfera terestră”, explică Ryan Milligan, astrofizician la Universitatea din Belfast.

Însă lungimile de undă albastre ale luminii sunt mai scurte decât cele roșii și, prin urmare, sunt mai ușor de dispersat atunci când traversează atmosfera terestră.

„Acesta este motivul pentru care Luna are o nuanță roșie, culoarea sângelui”, precizează el.

