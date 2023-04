Eclipsă totală de soare. Momentul în care tot cerul se întunecă în miezul zilei VIDEO

Astronomi profesionişti şi cosmologi amatori s-au adunat, joi, într-o parte îndepărtată a Australiei de Vest, pentru a asista la o eclipsă totală, în timpul căreia Luna a eclipsat Soarele timp de 58 de secunde, conform AFP.

La Exmouth, în nord-vestul Australiei, observatorii şi-au parcat rulotele, şi-au instalat telescoapele şi au folosit ochelarii de protecţie pentru a vedea cum Luna acoperă Soarele.

„Mulţi oameni devin dependenţi de acest moment ciudat, de altă lume”, a spus John Lattanzio de la Societatea Astronomică din Australia.

„Ei devin 'vânători de eclipse' şi călătoresc în jurul lumii pentru a repeta experienţa”.

Here is the solar eclipse in real time from the Exmouth Gulf. #SolarEclipse2023 pic.twitter.com/5A583Z2E8u

La ora locală 11.29 (01.29 GMT), întunericul a coborât asupra spectatorilor, înainte ca Soarele să fie vizibil după cincizeci şi opt de secunde.

De asemenea, va fi vizibilă în întregime în Papua de Vest şi Timorul de Est.

La celălalt capăt al continentului, la Sydney, eclipsa a fost doar parţială, cu mai puţin de 20% din suprafaţa Soarelui blocată de Lună.

Eclipsa a permis oamenilor de ştiinţă să observe coroana solară, de obicei mascată de razele sale de lumină.

And another video from Himawari, this time a bit more of a close up of Australia, showing the Moon’s shadow racing across Earth’s surface.

Love that this data is made public so quickly! #SolarEclipse2023 pic.twitter.com/T8l1Po1kOV