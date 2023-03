Nervozitate extremă pe bursele internaționale: O nouă criză financiară globală la orizont?

Problemele de lichiditate cu care se confruntă o bancă relativ mică din California au condus la prăbușirea acțiunilor giganților financiari de peste Atlantic.

Deși au apărut deja apeluri la calm, bursele se dovedesc extrem de nervoase și toată lumea se gândește la o nouă criză financiară.

Contagiunea s-a extins deja în Europa, unde acțiunile marilor bănci germane au înregistrat mari pierderi și aruncă în aer speranțele legate de evitarea unei recesiuni în 2023.

Pierderi masive pentru giganții americani

Cele mai mari patru bănci din SUA – Citigroup Inc., JP Morgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. și Bank of America Corp. - au pierdut joi 52 de miliarde de dolari din valoarea de piață, în urma prăbușirii acțiunilor pe bursă.

Investitorii au fost speriați de decizia băncii californiene SVB Financial Group de a vinde o mare parte din portofoliul său de valori mobiliare cu o pierdere de 1,8 miliarde de dolari, care a redus cu peste jumătate deținerile băncii de acțiuni axate pe tehnologie.

SVB a fost nevoită să opereze o majorare de capital de 2,25 miliarde de dolari, prin emiterea de acțiuni proprii, confruntându-se cu dobânzile ridicate la depozite și cu scăderea valorii portofoliului de acțiuni tehnologice.

Situația băncii californiene alimentează temerile investitorilor cu privire la problemele cu lichiditatea cu care s-ar putea confrunta întregul sistem bancar de peste Atlantic.

Contagiune în Asia și Europa

Indicele KBW Bank, care include creditorii regionali din SUA, a scăzut cu 7,7% joi, cea mai mare scădere din iunie 2020. Acțiunile financiare din Asia au urmat exemplul, băncile din regiune scăzând cel mai mult în trei ani.

Dacă peste Atlantic au apărut deja declarații din piață pentru liniștirea atmosferei, prin care se apreciază că sistemul bancar american are capacitatea de a absorbi șocul și a trece cu bine peste efectele problemelor cu care se confruntă SVB, contagiunea s-a extins deja în Europa, iar băncile europene se confruntă la rândul lor scăderea puternică a valorilor acțiunilor.

Indicele Stoxx 600 Banks a scăzut cu până la 4,9% la deschidere, cea mai mare scădere din iunie. Deutsche Bank AG din Germania și Commerzbank AG au înregistrat cele mai mari pierderi, prima scăzând cu peste 9%.

Băncile s-au aflat în fruntea supraperformanței bursiere a Europei în 2023, deoarece ratele dobânzilor au crescut marjele de profit și creditorii au anunțat randamente mari ale investitorilor prin răscumpărări și dividende.

Tocmai când ultimele date statistice publicate de Eurostat alimentau speranța că recesiunea poate fi evitată în UE, optimismul față de sectorul bancar a primit o lovitură joi seara, după majorarea de capital forțată pe care a operat-o SVB Financial Group.

”Demonstrează cu siguranță cât de nervoasă este piața, până la urmă, atunci când problemele la o bancă californiană relativ mică sunt suficiente pentru a zgudui giganții financiari de pe Wall Street”, a declarat Bjoern Jesch, Chief Investment Officer al Grupului DWS, potrivit Bloomberg.

