Taxa controversată pe care milioane de români o plătesc în 2025, fără să știe. Turiștii sunt direct vizați

„Taxa de carbon” rămâne una dintre cele mai controversate taxe stabilite la nivelul Uniunii Europene (UE). Pe timpul verii, perioada concediilor, se colectează cele mai mari sume din aceste „contribuții”, incluse automat în tarifele biletelor, de operatorii din domeniul transportului aerian.

Taxa de carbon se aplică emisiilor de CO2 din sectoarele cu consum mare de energie, cu emisii mari, precum: producția de energie electrică și termică, industria grea, aviația civilă.

Costul estimat al certificatelor EU Emissions Trading System (ETS) pentru un zbor intra-european variază între 5 și 20 EUR per pasager, în funcție de lungimea zborului și tipul aeronavei. Unele țări aplică taxe suplimentare pe biletele de avion, care includ componente legate de mediu. De exemplu, Germania aplică o taxă pe zboruri între 7,5 și 55 EUR, iar Olanda o taxă de 7,95 EUR per pasager.

România, direct vizată

Cei de la USR semnalează o povară imensă stabilită la nivelul UE, cu impact major asupra României.

„În general, taxele și mecanismele legate de dioxidul de carbon sunt reglementări europene, adoptate prin acte normative pe care România este obligată să le transpună și să le aplice. De curând, însă, a apărut o nouă situație, în care României i s-a alocat obligația de înmagazinare anuală a 10 milioane de tone de CO2 – adică o cincime din ținta de stocare a emisiilor de CO2 a întregii UE - 10 milioane de tone de CO2 dintr-un total european de 50 milioane, ceea ce considerăm a fi profund inechitabil și pentru această situație este necesară o discuție mai amplă cu cei implicați în luarea deciziei. USR a început să facă asta.

România plătește scump gazul din import în zilele în care necesarul este mai mare decât volumul pe care noi îl putem scoate fizic din depozite, iar în loc să depozităm gaze în noi depozite, vom depozita deșeuri produse în alte țări ale UE. Ne opunem acestei situații. USR a cerut public guvernului (PSD+PNL+UDMR) să comunice public ce măsuri a propus România în timpul negocierilor la nivel european pentru a evita această repartizare disproporționată și ce consecințe financiare vor exista dacă Parlamentul României nu susține această decizie. Sunt necesare aceste clarificări, precum și transparența în comunicarea angajamentelor pe care le ia România, dar și stabilirea unui calendar clar de acțiuni în acest sens. USR susține implicarea României în efortul european comun de reducere a emisiilor, dar nu în condiții în care povara este repartizată inechitabil și unilateral”, au transmis cei de la USR, printr-o comunicare oficială, pentru Ziare.com.

De asemenea, suveraniștii și conservatorii din Parlamentul European au criticat frecvent taxele de mediu, respectiv taxele de CO2, pe care le-au etichetat drept abuzive și nejustificate.

Green Deal, un eșec deja confirmat

Europarlamentarul Claudiu Târziu, cofondator AUR, actual președinte al Partidului Acțiunea Conservatoare, se numără printre cei care se opune inițiativei privind taxa de carbon și a altora, similare.

„În ceea ce privește taxa pe CO2, cunoscută mai nou și sub forma Mecanismului de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM), poziția mea este clară: nu susțin introducerea sau extinderea acestor taxe în România, întrucât ele reprezintă o povară suplimentară, impusă de Bruxelles, care lovește direct în cetățeni și în competitivitatea economiei naționale.

Românii ajung să plătească mai mult pentru produse de bază, servicii sau vacanțe, nu din vina lor, ci pentru că se aplică măsuri birocratice, costisitoare și profund inechitabile. Mecanismul CBAM, de exemplu, va face ca importurile de oțel, ciment sau îngrășăminte să fie mai scumpe, ceea ce va crește costurile în construcții, agricultură și infrastructură. Cine va plăti diferența? Omul de rând”, a declarat Claudiu Târziu, pentru Ziare.com.

Politicianul conservator amintește de celebrul eșec al programului „Green Deal”, sub comanda Ursulei von der Leyen.

„Ni se vinde iluzia unei 'Europe verzi', dar realitatea este că Green Deal-ul a fost deja pus sub semnul întrebării chiar de către liderii occidentali care l-au susținut inițial. După protestele fermierilor, după criza energetică și după recesiunea industrială în multe state UE, vedem cum Bruxelles-ul calcă frâna, dar nu recunoaște greșelile. România, însă, continuă să urmeze orbește aceste politici, în detrimentul propriilor interese.

La votul din 22 mai, am votat pentru (Plus) o serie de modificări menite să simplifice aplicarea CBAM, în cadrul pachetului 'Omnibus I'. Este vorba despre introducerea unui prag minim - de minimis - care scutește micii importatori de obligațiile birocratice, o măsură pe care am considerat-o necesară și pragmatică. În ciuda opoziției mele față de CBAM în ansamblu, susțin orice măsură care reduce din presiunea administrativă și economică asupra întreprinderilor românești. În concluzie, nu susțin implementarea forțată și uniformă a taxei pe CO2 în România, dar în același timp consider că trebuie să folosim toate pârghiile legislative disponibile pentru a proteja interesele naționale, inclusiv prin modificări punctuale care mai pot atenua din impactul negativ al acestui mecanism”, a mai punctat europarlamentarul.

Măsuri ecologiste tot mai dure, la nivelul UE

Începând cu 2027, un nou sistem, EU ETS2, va acoperi emisiile de CO2 din: transportul rutier, încălzirea clădirilor, instalații industriale mici care nu sunt incluse în EU ETS actual.

De asemenea, ținta de 50 de milioane de tone de CO2 stocate anual până în 2030 face parte din strategia UE pentru decarbonizarea industriilor greu de electrificat, precum ciment, oțel, chimicale și atingerea neutralității climatice până în 2050. Această țintă este considerată un prim pas către stocarea a 250-300 de milioane de tone anual, până în 2040-2050.

„Sistemul EU ETS reprezintă o încercare a Uniunii Europene de a taxa emisiile de carbon printr-un mecanism complicat, care în realitate transferă povara financiară asupra cetățenilor și companiilor europene. Extinderea acestui sistem prin ETS2 către locuințe și transport rutier, începând cu 2027, ridică mari semne de întrebare privind impactul social și economic asupra românilor, în special asupra celor cu venituri modeste.

În ceea ce privește includerea zborurilor în EU ETS și aplicarea taxei pe CO₂ în prețul biletelor, consider că această măsură poate afecta libertatea de mișcare și accesul cetățenilor la mobilitate, în contextul în care România încă se confruntă cu dificultăți economice”, a punctat Claudiu Târziu.

La nivelul UE există acțiuni întreprinse de opoziție, în vederea descurajării și blocării măsurilor „eco”, ce implică suprataxarea cetățenilor din blocul comunitar.

„Pentru toate aceste motive, împreună cu mai mulți colegi din Parlamentul European, am semnat o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care solicităm: sprijinirea unui 'non-paper' semnat de 15 state membre privind ETS2; stabilirea unor prețuri previzibile și plafonate la un nivel rezonabil pentru certificatele ETS2; evaluarea atentă a consecințelor sociale și economice pentru cetățeni; reevaluarea Directivei ETS în 2026 cu o atenție sporită. Această scrisoare are un dublu rol: apărarea intereselor cetățenilor, în special a gospodăriilor vulnerabile, și exprimarea unei critici prudente, dar ferme, asupra direcției actuale a politicilor verzi ale Comisiei. Nu susținem eliminarea ETS2, ci reformarea sa pentru a asigura realism economic și echitate socială.

Am votat și pentru o serie de modificări la mecanismul CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), menite să simplifice aplicarea acestuia și să reducă povara administrativă pentru importatori, în cadrul pachetului 'Omnibus I'. În ansamblu, cred în protejarea mediului, dar nu cu orice preț. Protejarea mediului trebuie să fie însoțită de politici care să nu împovăreze cetățeanul simplu și economia națională, ci să asigure o tranziție echitabilă și sustenabilă pentru România și Europa”, a concluzionat Claudiu Târziu.

