Shein joacă la nivel mare. „Atacă” piața din Franța, dar nu doar online, ci și cu magazine fizice, inclusiv în centrul Parisului

Autor: Luca Dinulescu
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 09:14
360 citiri
Shein intră cu magazine fizice pe piața din Franța, inclusiv în centrul Parisului. FOTO&gt; Hepta

Retailerul online de modă rapidă Shein va deschide în noiembrie primele sale magazine fizice în Franţa, în baza unui acord cu Société des Grands Magasins (SGM), declanşând critici puternice din partea comercianţilor francezi, transmite Reuters.

Magazinele vor fi amplasate în spaţii din cadrul BHV din centrul Parisului şi în Galeries Lafayette din alte cinci oraşe (Dijon, Grenoble, Reims, Limoges şi Angers). Până acum, Shein a organizat doar magazine pop-up temporare, în scop de marketing.

Preşedintele SGM, Frédéric Merlin, a declarat că noua ofertă va atrage o clientelă mai tânără, explicând că „un client ar putea cumpăra într-o zi atât un articol Shein, cât şi o geantă de lux”.

Grupul Galeries Lafayette a anunţat însă că se opune iniţiativei, pe care o consideră o încălcare a contractului de franciză, şi intenţionează să o blocheze:

„Nu suntem de acord cu această decizie, având în vedere poziţionarea şi practicile acestui brand de ultra fast fashion, aflat în contradicţie cu oferta şi valorile noastre.”

Decizia a atras critici şi din partea comercianţilor francezi. Federaţia Franceză de Prêt-à-Porter a acuzat că Shein „după ce a distrus zeci de branduri franceze, vrea să inunde şi mai masiv piaţa noastră cu produse de unică folosinţă”.

Parlamentarii francezi au susţinut recent un proiect de lege care vizează reglementarea modei rapide şi care ar putea interzice Shein să mai facă publicitate.

Extinderea fizică marchează o schimbare majoră în modelul de afaceri al Shein, care s-a bazat până acum pe comerţul online şi pe livrări directe din fabricile din China către clienţi, beneficiind de scutiri vamale pentru coletele de valoare mică. Totuşi, atât SUA, cât şi Uniunea Europeană se pregătesc să elimine această facilitate.

#ecommerce, #shein, #magazine , #retail
