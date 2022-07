Economia Chinei a ajuns în câteva luni la cea mai slabă performanță din ultimii 30 de ani: "S-a aflat pe marginea căderii în stagflaţie"

Economia Chinei, a doua cea mai mare din lume, a înregistrat rezultate extrem de slabe în trimestrul al doilea al anului 2022, ca urmare a efectelor carantinei, relatează Reuters.

Datele oficiale publicate vineri arată că Produsul Intern Brut al Chinei a crescut cu doar 0,4% în trimestrul aprilie-iunie 2022 faţă de perioada similară a anului trecut.

ste cea mai slabă performanţă înregistrată de economia chineză de la debutul publicării datelor statistice în 1992, excluzând contracţia de 6,9% înregistrată în primele trei luni ale anului 2020 din cauza şocului iniţial al pandemiei de COVID. Cifra anunţată de autorităţile chineze este mult sub avansul de 1% prognozat de analiştii intervievaţi de Reuters şi de asemenea o încetinire dramatică după avansul de 4,8% înregistrat în primul trimestru.

În trimestrul al doilea comparativ cu primul trimestru, Produsul Intern Brut al Chinei a înregistrat o scădere de 2,6%, faţă de estimările analiştilor care mizau pe un declin de 1,5% şi după un avans de 1,4% în primele trei luni ale anului.

”Economia chineză s-a aflat pe marginea căderii în stagflaţie, însă cea mai dificilă perioadă a trecut. Putem exclude posibilitatea unei recesiuni, sau două trimestre consecutive de contracţie”, a apreciat Toru Nishihama, economist şef la Dai-ichi Life Research Institute în Tokyo.

Carantine totale sau parţiale au fost impuse în marile centre din întreaga ţară în lunile martie şi aprilie, inclusiv în capitala financiară Shanghai. Chiar dacă multe dintre aceste restricţii au fost ridicate, iar datele pentru luna iunie dau semne de îmbunătăţire, analiştii nu se aşteaptă la o revenire economică rapidă. Autorităţile chineze îşi continuă politica de toleranţă zero faţă de Covid, piaţa imobiliară chineză este într-o gravă cădere iar perspectivele economice mondiale s-au înrăutăţit.

În primele şase luni ale acestui an, Produsul Intern Brut al Chinei a înregistrat un avans de 2,5% comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Aceste cifre arată că ţinta oficială de creştere pentru acest an, de aproximativ 5,5%, va fi dificil de atins atât timp cât Beijingul continuă politica de toleranţă zero faţă de Covid. Analiştii intervievaţi de Reuters se aşteaptă ca economia chineză să înregistreze o creştere de 4% în acest an. Mulţi economişti cred că spaţiul de manevră al Băncii centrale a Chinei pentru relaxarea politicii monetare ar putea fi limitat de îngrijorările cu privire la ieşirile de capital, în condiţiile în care Rezerva Federală americană şi alte mari bănci centrale au început să majoreze agresiv dobânzile pentru a combate inflaţia ridicată.

