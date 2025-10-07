O superputere reînvie un obicei folosit de triburi, acum 8.000 de ani. Vinde mașini fără bani

Autor: George Titus Albulescu
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 01:00
566 citiri
O superputere reînvie un obicei folosit de triburi, acum 8.000 de ani. Vinde mașini fără bani
China reînvie trocul, ca formă de comerț, cu Iranul FOTO: X@CultureTutor

Experții au descoperit dovezi care atestă un obicei comun din istorie, inventat acum 8.000 de ani de către triburile antice din Mesopotamia. Ulterior, practica s-a răspândit în America colonială și Europa. Acum, o superputere economică, China a reînviat folosirea trocului, ca mijloc de comerț.

Astfel, vechea artă a trocului revine în forță. China vinde mașini și subansamble contra metale în Iran, fără a mai cere bani. Produsele de la Beijing sunt schimbate pentru containere de cupru și zinc din Iran, pentru a alimenta vasta industrie din China, potrivit Bloomberg.

Comerțul mașini contra metale, descris de patru persoane care cunosc situația, oferă o perspectivă rară asupra modului în care un val fără precedent de sancțiuni occidentale a fragmentat sistemul comercial global și a stimulat o renaștere a vechii arte a trocului, inventat cândva de triburi, cu 8.000 de ani în urmă, în Mesopotamia.

Comerțul de troc se învârte în jurul unui grup de companii din provincia Anhui, inima industrială a Chinei - printre care Chery Automobile, producătorul auto care luna trecută a strâns 1,2 miliarde de dolari printr-o ofertă publică inițială în Hong Kong, și Tongling Nonferrous Metals Group Holdings, o companie lider în domeniul metalelor.

Acum, cel mai mare exportator de mașini chinezești în lume și a 11-a cea mai mare companie de vehicule pentru pasageri la nivel global, piesele auto Chery formează o verigă cheie într-o rețea comercială complexă, unde vehiculele au fost schimbate prin troc pentru metale și chiar nuci caju, pentru a evita dificultățile de plată create de un val tot mai mare de sancțiuni americane.

Producătorul auto nu face de fapt troc direct cu Iranul, ci vinde piese și tehnologie unei alte companii din provincia Anhui, care le asamblează în vehicule semi-demontate, care sunt trimise în Iran.

Iar sancțiunile SUA și europene împotriva Iranului se aplică în mod specific persoanelor și companiilor din aceste țări și oricui folosește monedele lor, ceea ce înseamnă că firmele chineze pot continua să facă afaceri acolo fără a încălca nicio sancțiune, atâta timp cât tranzacționează în riali sau yuani. Conform legislației chineze, comerțul cu Iranul rămâne legal.

Mașinile Chery au mare succes în Iran

De la înființarea sa în urmă cu trei decenii, Chery a devenit o poveste de succes pentru politica de comerț exterior a Beijingului în cadrul Inițiativei Belt and Road, desfășurând afaceri peste tot, din Iran și Cuba până în Rusia, unde din 2022 Chery a concurat cu Philip Morris pentru titlul de cea mai mare companie străină după venituri.

Și a transformat provincia sa natală, Anhui, în principalul producător de automobile din China în prima jumătate a anului 2025, îndeplinind obiectivul de a transforma orașul natal Wuhu în „Detroit-ul Chinei.”

Chery a intrat pentru prima dată pe piața iraniană în 2004, înființând o companie cu un partener local. Întreprinderea locală, numită Modiran Vehicle Manufacturing sau MVM, a devenit cea mai populară marcă auto străină din țară.

În ultimii ani, chiar dacă producătorii auto chinezi rivali au făcut progrese mari în tehnologia vehiculelor electrice și și-au intensificat propriile exporturi, Chery și-a menținut poziția de cel mai mare exportator de vehicule de pasageri de marcă chineză datorită flotei sale de mașini ieftine, alimentate cu benzină, care sunt mai accesibile decât ofertele rivalilor precum BYD Co. Anul trecut, 40% din vânzările sale au fost în afara Chinei. Grupul a raportat venituri anuale totale de 270 de miliarde de yuani (38 de miliarde de dolari) pentru 2024.

Timp de mulți ani, Iranul a fost cea mai importantă piață internațională a Chery. Până în 2016, țara a reprezentat mai mult de jumătate din vânzările sale internaționale, conform unui prospect de obligațiuni locale.

Comerțul de troc cu Iranul a început în urmă cu aproximativ șase sau șapte ani, potrivit unor persoane familiarizate cu aceste tranzacții. Schimbarea a coincis cu o escaladare bruscă a sancțiunilor americane împotriva Iranului în primul mandat prezidențial al lui Donald Trump.

Fuziunea la rece devine realitate? O companie indiană va testa primul reactor LENR direct în spațiu
Fuziunea la rece devine realitate? O companie indiană va testa primul reactor LENR direct în spațiu
Start-up-ul indian Hylenr Technologies susține că a reușit prima demonstrație funcțională de fuziune la rece, o formă de reacție nucleară care produce energie fără temperaturi extreme...
Microsoft face o nouă mișcare în Outlook pentru a preveni atacurile cibernetice. Ce se schimbă la mail-uri
Microsoft face o nouă mișcare în Outlook pentru a preveni atacurile cibernetice. Ce se schimbă la mail-uri
Microsoft continuă să-și întărească măsurile de securitate în Outlook, anunțând o schimbare importantă care vizează imaginile SVG inline. Începând cu următoarea actualizare, aceste...
#economia Chinei, #troc schimb marfuri, #comert China, #afaceri China, #masini China, #Iran, #China Iran , #stiri afaceri
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Surpriza de proportii: Gica Hagi, in discutii avansate sa revina pe banca!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Vietile infractorilor romani in Marea Britanie. Fura, nu fac inchisoare si primesc bani ca sa plece

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O superputere reînvie un obicei folosit de triburi, acum 8.000 de ani. Vinde mașini fără bani
  2. Fuziunea la rece devine realitate? O companie indiană va testa primul reactor LENR direct în spațiu
  3. Microsoft face o nouă mișcare în Outlook pentru a preveni atacurile cibernetice. Ce se schimbă la mail-uri
  4. Inteligența Artificială depășește medicii în precizia diagnosticării unui tip grav de cancer
  5. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Prin majorarea deficitului, Guvernul împinge economia mai aproape de o criză, susține fostul premier Cîțu. "Credibilitatea oficială va fi zero"
  8. Chiriile din România, în concurență cu Berlin: Aceeași garsonieră, de 20 de ori mai scumpă în funcție de zonă. Specula a umflat prețurile cu 60% în ultimii 10 ani
  9. Europa ar putea impune în curând o limită de vârstă pentru accesul la platforme precum Instagram, TikTok sau X
  10. Vânzarea în avans a etapei 17 din XYZVerse depășește așteptările, epuizându-se cu zile înainte de termen — Comunitatea o numește „Revanșa SHIB din 2021”