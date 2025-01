Cum îi vor influența pe români măsurile economice anunțate de Trump: ”Vine sfârșitul globalizării și începutul suveranității”

Economistul Radu Georgescu explică, într-o postare pe Facebook, care sunt evenimentele economice care vor avea consecințe asupra traiului de zi cu zi al oamenilor. Fostul director de bancă explică faptul că cele mai importante evenimente economice sunt legate de politica noii administrații a SUA.

”În acest articol îți voi explica cum te impactează evenimentele economice din această săptămână.

Cele mai importante evenimente economice sunt legate de Donald Trump. Legile votate aceasta săptămână și discursul lui de ieri de la Davos. Economia lumii se schimbă radical și ne va influența pe toți”, spune economistul înainte de a prezenta principalele decizii care vor schimba mersul economiei mondiale, scrie Radu Georgescu.

Principalele probleme sunt legate de deciziile lui Donald Trump de a impune taxe vamale pe produsele importate de SUA și de aducere înapoi a joburilor externalizate.

”Să începem:

1 Donald Trump vrea sa pună taxe vamale la orice import în US. Trump vrea sa protejeze producătorii americani și să crească consumul din producția proprie. În acest fel ajuta companiile din America.

2 Vrea să aducă înapoi în US joburile externalizate: Trump vrea sa ofere facilitați fiscale pentru companiile care își aduc înapoi joburile externalizate. În acest fel ajută cetățenii din US”, scrie Georgescu.

Americanii, sărăciți de globalizare

Una dintre problemele principale ale americanilor este faptul că globalizarea și mutarea firmelor în alte țări a dus la sărăcirea populației SUA. Astfel, principalele preocupări ale americanului de rând nu țin de războaie sau problemele economice ale altor țări, ci de propriul buzunar.

”Globalizarea i-a sărăcit pe americani. Revoluția internetului din anii 1990 a făcut ca marile firme din US să-și mute joburile în țări mai ieftine. Acest lucru a lovit în clasa de mijloc din America. S-a făcut un sondaj în 2024 din care reiese ca 70% dintre americani nu au economii și nici fonduri de rezervă. Donald Trump știe că America nu poate să fie o țară puternică economică cu cetățeni săraci. Pe majoritatea americanilor nu-i interesează războiul din Ucraina, problemele economice ale Germaniei sau bula imobiliara din China. Pur și simplu, americanii îsi doresc o situație economică mai bună pentru familia lor. Și au votat pentru acest lucru”, mai spune economistul.

Acesta vede situația economică drept un drum către finalizarea globalizării, iar acest lucru ar putea afecta puternic România, dacă firmele americane care au afaceri aici s-ar reloca în SUA.

”Ne îndreptăm către sfârșitul globalizării și începutul suveranității și protecționismului economic. Donald Trump a înțeles pericolul globalizării pentru americani. Timp de 30 de ani, chinezii au fost muncitorii din fabricile americane. Surpriza: Chinezii au învățat tehnologia americană și au început ei să producă acele produse: mașini, telefoane etc. Bonus, sunt mult mai ieftine”, a mai scris el.

”Suntem influențați de două legi: Gravitația și economia”

Radu Georgescu susține că România, care a beneficiat din plin de globalizare, ar avea de suferit din cauza politicilor noii administrații SUA.

”Cum impactează România politica lui Donald Trump: România a beneficiat de globalizarea americană/ Probabil 70% dintre joburile din clădirile din zona Pipera – Aurel Vlaicu sunt joburile externalizate de companii occidentale. O firmă americană din IT are 3-4 clădiri în această zona. Dacă această firmă își mută joburile înapoi în US, industria IT din România intră în sevraj.

Economistul îndeamnă românii să aprofundeze modul în care funcționează economia, care este la baza evenimentelor de la nivel global.

”Este foarte important să înțelegi cum funcționează economia. Suntem influențați de două legi:

Gravitația și economia. Toate lucrurile se mișcă în Univers datorita gravitației. Orice lucru se mișcă pe Pământ datorita economiei. Iar economia pe această planetă înseamnă bani. Intrăm într-o perioada în care devine foarte important să înțelegi cum funcționează economia”, încheie Georgescu.

