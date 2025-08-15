Năsui deplânge „economia muribundă” a României. Fostul ministru acuză „casta politică mufată la toate privilegiile plătite din banii contribuabililor”

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 15 August 2025, ora 10:40
Năsui deplânge „economia muribundă” a României. Fostul ministru acuză „casta politică mufată la toate privilegiile plătite din banii contribuabililor”
Claudiu Nasui, deputat USR FOTO Facebook/Claudiu Nasui

Fostul ministru al Economiei Claudiu Năsui critică dur creșterea capitalului social necesar la înființarea unei firme în România, vineri, 15 august. Actualul deputat USR avertizează că „economia muribundă” a României nu a crescut deloc în prima jumătate a lui 2025 și singurii care pot beneficia sunt cei din „casta politică mufată la toate privilegiile plătite din banii contribuabililor”.

„Creșterea economică în prima jumătate a anului este zero. 0,3% înseamnă de fapt zero. Mai ales că au revizuit în scădere cifrele pe anul 2024 și abia așa iese 0,3%”, avertizează Claudiu Năsui pe Facebook.

El critică mărirea pragului de capital social pentru înființarea unei firme și avertizează că românii își vor face firme în Bulgaria.

„Peste această economie muribundă, guvernul Bolojan vine cu ideea să lovească și mai tare în antreprenoriat prin îngreunarea apariției de întreprinderi noi în România. Da, în România și doar în România. Pentru că guvernul Bolojan nu poate împiedica pe cineva să-și facă firmă în Bulgaria (unde capitalul social minim rămâne 1 euro și taxele sunt mai puțin de jumătate din cât sunt la noi)”, susține Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei în Guvernul Cîțu.

El consideră că Guvernul Bolojan repetă greșelile Guvernului Boc din perioada 2009-2010, când măsuri similare celor propuse acum s-ar dovedi mai degrabă dăunătoare.

„Guvernul a numit asta „reforma firmelor”. Pare o nouă modă să plasezi cuvântul „reformă” lângă orice. Dar în campania electorală era vorba de reforma companiilor de stat. De unde „reforma” firmelor private? De nicăieri. E ca la pensii. În campanie au vorbit de oprirea pensiilor speciale, dar la guvernare vor să limiteze retragerea banilor din Pilonul 2 (care ar fi trebuit să fie proprietate privată). Zero reforme reale, doar constatări, văitări și creșteri de taxe. Și, mai nou, creșteri de birocrație. Parcă era prea ușor să întreprinzi în România cu 1 leu capital social”, consideră fostul ministru al Economiei.

Singurii români care nu vor fi sărăciți de scăderea economiei sunt cei din „casta politică care rămâne mufată la toate privilegiile plătite din banii contribuabililor”, spune el.

„Dacă guvernul Bolojan continuă pe calea asta, să nu ne mirăm că economia va merge din ce în ce mai prost, românii vor suferi din ce în ce mai mult, sărăcia va crește. Și singurii care vor avea de câștigat sunt casta politică care rămâne mufată la toate privilegiile plătite din banii contribuabililor. De ei nu se atinge nimeni”, conchide Claudiu Năsui.

