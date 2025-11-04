Economia României oferă condiții mai prielnice pentru antreprenori decât alte țări UE

Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 14:44
265 citiri
Economia României oferă condiții mai prielnice pentru antreprenori decât alte țări UE
Rata de înființare a unor firme noi a fost în 2023, la nivelul Uniunii Europene, de 10,5%, în timp ce rata de dispariție a fost de 8,5%.

Rata de înființare a unor firme noi a fost în 2023, la nivelul Uniunii Europene, de 10,5%, în timp ce rata de dispariție a fost de 8,5%.

Cu alte cuvinte, în UE s-au deschis mai multe firme decât s-au închis. Datele variază însă foarte mult de la o țară la alta.

În România, în 2023 s-au deschis 126.537 firme și s-au închis 72.198 de întreprinderi, ceea ce se traduce într-un raport de 1,75 companii deschise la una închisă.

România, rata mare de înființare de noi firme

Uniunea Europeană avea în 2023 peste 33 de milioane de întreprinderi active, potrivit celor mai recente date statistice, scrie Risco.ro, citând Euronews.

În acel an au fost create 3,5 milioane de noi întreprinderi, în timp ce 2,8 milioane s-au închis.

Ratele de înființare de noi întreprinderi au variat însă de la 6,2% în Austria la 19,6% în Lituania.

Malta, Portugalia, Estonia și Franța au avut, de asemenea, rate de înființare de peste 14%.

La polul opus, pe lângă Austria, Danemarca, Italia, Suedia și Belgia, Germania și Grecia au înregistrat cele mai scăzute rate de înființare a afacerilor, toate sub 9%.

România a avut în 2023 o rată de înființare de noi firme de 12,4%, peste media europeană.

Semn de vitalitate economică

De cealaltă parte, ratele privind dispariția întreprinderilor au variat de la 2,6% în Ungaria la 27,5% în Estonia. Procentul a depășit, de asemenea, 15% în Irlanda, Bulgaria și Lituania.

Pe lângă Ungaria, Grecia, Olanda, Austria și Croația au raportat cele mai mici rate ale lichidării afacerilor.

România a raportat în 2023 o rată de lichidare a întreprinderilor de 7,1%, sub media europeană și inferioară ratei de înființare cu 5,3 puncte procentuale, în condițiile în care la nivelul Uniunii diferența este de doar 1,9 puncte procentuale.

Decalajul dintre ratele de înființare și cele de dispariție ale întreprinderilor este un indicator cheie al vitalității economice, reflectând cât de eficient se reînnoiesc economiile, arată specialiștii în economie.

România, între performere

Dintre cele 31 de țări pentru care este realizată statistica (Uniunea Europeană plus Norvegia, Islanda, Serbia și Macedonia de Nord), rata de dispariție a întreprinderilor a fost mai mare decât rata de înființare în opt.

Estonia a înregistrat cel mai mare decalaj negativ, cu o diferență de 13,2 puncte procentuale, ceea ce înseamnă că s-au închis aproape de două ori mai multe afaceri decât s-au deschis (23.544 față de 45.389).

Diferența a fost, de asemenea, de 5,8 puncte procentuale în Bulgaria și de 4,8 puncte procentuale în Irlanda.

Trebuie menționat că țările cu decalaje negative se confruntă de obicei cu provocări interconectate, atât de ordin economic, financiar cât și demografic.

În schimb, Malta a înregistrat cel mai mare decalaj pozitiv, cu 10,5 puncte procentuale. Aceasta înseamnă că s-au deschis de aproximativ 2,5 ori mai multe afaceri decât s-au închis (9.669 față de 3.726).

Diferența a fost, de asemenea, de peste 5 puncte procentuale în Croația, Ungaria, Letonia, Norvegia, Portugalia, România și Grecia.

Un instructor auto dezvăluie cele mai memorabile momente din școala de șoferi: „Elevii mă surprind mereu”
Un instructor auto dezvăluie cele mai memorabile momente din școala de șoferi: „Elevii mă surprind mereu”
Christoph Flittner, un instructor auto din districtul Erding, Germania, a devenit un adevărat fenomen online. Cu aproape un milion de urmăritori pe TikTok, pe canalul său „HerrFahrschule”,...
Unul dintre cei mai mari operatori de telefonie din lume vrea să cumpere Digi. Suma uriașă cu care s-ar putea încheia tranzacția
Unul dintre cei mai mari operatori de telefonie din lume vrea să cumpere Digi. Suma uriașă cu care s-ar putea încheia tranzacția
Compania spaniolă Telefónica, unul dintre cei mai mari operatori de telefonie din lume, ia în considerare achiziționarea Digi Communications pentru aproximativ 3,8 miliarde de euro. Preluarea...
#economia romaniei , #stiri economice
Parteneri Ziare.Com
Risco.ro
Soft hotel: tehnologia care simplifica administrarea unitatilor de cazare
Risco.ro
Muncesc, dar raman saraci: 8,2% dintre lucratorii din UE traiesc in pragul saraciei. Romania, printre tarile cu cel mai mare risc de saracie in randul angajatilor
Risco.ro
Studiu Visa: IMM-urile sunt cele mai de incredere afaceri pentru consumatorii romani

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un instructor auto dezvăluie cele mai memorabile momente din școala de șoferi: „Elevii mă surprind mereu”
  2. Unul dintre cei mai mari operatori de telefonie din lume vrea să cumpere Digi. Suma uriașă cu care s-ar putea încheia tranzacția
  3. Economia României oferă condiții mai prielnice pentru antreprenori decât alte țări UE
  4. Windows 11 scapă, în sfârșit, de bug-ul absurd care făcea PC-urile să repornească în loc să se oprească
  5. Elon Musk promite un Tesla Roadster „cu rachete”: mașina care ar putea sfida gravitația
  6. România, în topul producătorilor agricoli din UE. Ocupă primul loc la exportul de cereale și bate recordul la cel de ovine, bovine şi păsări
  7. Bog’Art Steel îl numește pe Alin Creangă în funcția de CEO
  8. Un comerciant denunță trucurile de marketing care păcălesc cumpărătorii de Black Friday. "Nu ai cum să reduci un preț cu 50% fără să-l fi umflat înainte sau fără să vinzi în pierdere"
  9. Resursele de energie în 2024 – TradeVille
  10. Concedieri la Oracle România: Peste 400 de angajați ar putea fi disponibilizați, deși compania a raportat un profit record