Economia românească trece printr-o criză despre care se vorbește prea puțin: o criză de lichiditate. Nu e vorba de un colaps spectaculos, cu titluri mari și închideri peste noapte. E o sufocare lentă: clienții care cumpără mai puțin, facturile care se încasează tot mai târziu și firmele care își consumă, lună de lună, ultimele rezerve. Iar ceea ce părea până de curând o problemă a firmelor mici a ajuns acum și la companiile mari.

Cifrele arată cât de subțire a devenit stratul de protecție al mediului de afaceri. Mai mult de una din cinci firme din România are capital propriu negativ, adică datorii mai mari decât tot ce deține. În doar patru ani, companiile au pierdut aproape un sfert din rezerva financiară care le ajuta să treacă peste șocuri. O economie cu atât de puțin capital propriu funcționează pe credit, iar creditul cel mai des folosit nu vine de la bancă, ci de la furnizori.

Aici apare cea mai mare problemă: banii nu mai circulă. O firmă așteaptă în medie 86 de zile ca să-și încaseze facturile, iar un IMM aproape 100 de zile. Peste patru din zece facturi sunt plătite cu întârziere. Fiecare zi de întârziere înseamnă, practic, un împrumut forțat, acordat fără dobândă și fără garanții de un antreprenor altuia. Când lanțul acesta se rupe într-un singur loc, efectul se propagă în toată economia.

Presiunea vine simultan și din partea cererii. Comerțul cu amănuntul a pierdut aproape 5% în primele nouă luni ale anului, iar salariul real a scăzut paisprezece luni la rând. Oamenii cumpără mai puțin pentru că le ajung banii pentru mai puțin. Firmele, la rândul lor, vând mai puțin tocmai când costurile cu energia, creditele și taxele sunt mai mari ca oricând.

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Rezultatul se vede în instanțe. Peste 5.250 de firme au intrat în insolvență în primele nouă luni, cel mai ridicat nivel din 2018. Cel mai îngrijorător semnal este însă altul: printre companiile cu active de peste un milion de euro, numărul insolvențelor a crescut cu 65%. Când cade o companie mare, nu cade singură. Zeci, uneori sute de furnizori rămân cu facturile neîncasate. Pentru multe firme mici, un singur client mare care nu plătește poate însemna sfârșitul, oricât de bine și-ar fi condus propria afacere.

Ce se poate face? În primul rând, statul trebuie să dea exemplu. O administrație care își plătește furnizorii cu întârziere, care blochează rambursările de TVA sau care amână plățile din proiectele publice alimentează direct blocajul financiar. Plata la timp a obligațiilor statului este cea mai ieftină măsură de sprijin pentru mediul de afaceri și, paradoxal, cea mai rar aplicată. România are deja facturarea electronică, deci are datele necesare pentru a urmări în timp real cine întârzie plățile și pentru a facilita compensarea datoriilor reciproce dintre firme.

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În al doilea rând, antreprenorii trebuie să-și schimbe reflexele. Cele mai multe firme ajung în insolvență nu pentru că nu ar fi avut soluții, ci pentru că au cerut ajutor prea târziu. Semnalele de alarmă apar cu luni înainte: facturi amânate, datorii la stat reportate de la o lună la alta, bani pentru TVA folosiți ca să acopere salariile. Toate sunt ignorate de teama reacției băncii, a furnizorilor sau a angajaților.

Soluția este intervenția din timp. Partenerii trebuie verificați înainte de a le livra marfă pe credit. Fluxul de numerar trebuie urmărit zilnic, nu doar profitul contabil de la sfârșitul anului. Iar restructurarea trebuie începută cât firma încă are clienți, angajați și credibilitate. Concordatul preventiv și mandatul ad-hoc nu sunt semne de eșec, ci instrumente de salvare, din păcate folosite de foarte puține companii din România.

Iarna aceasta va fi un test sever pentru economie. Costurile cu încălzirea și energia cresc, consumul rămâne slab, iar băncile devin mai prudente. Firmele care își fac acum un plan de supraviețuire, își renegociază datoriile și își protejează lichiditățile vor fi cele care vor exista și în 2027. Celelalte riscă să devină doar încă o cifră într-o statistică tot mai lungă.

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