Ministerul de Finanțe exultă pentru că Fitch nu a scăzut ratingul de țară al României. „Menținerea calificativului investment grade este crucială pentru România”

Ministerul de Finanțe se bucură că agenția Fitch nu a scăzut ratingul de țară al României, care ar fi provocat un dezastru în economie. Menținerea calificativului confirmă că măsurile dure de austeritate luate de Guvern și-au îndeplinit obiectivul imediat, anume evitarea intrării pe lista neagră a investitorilor.

Agenția internațională de evaluare financiară Fitch a reconfirmat, la 15 august 2025, ratingul suveran al României la nivelul BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung și scurt în valută, menținând însă perspectiva negativă.

“Decizia Fitch, într-un context fiscal și bugetar sensibil, reconfirmă încrederea în măsurile și planurile Guvernului României – atât pentru respectarea angajamentelor de consolidare fiscală față de partenerii externi, cât și pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publice”, a spus ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, potrivit unui comunicat dat de instituția pe care o conduce.

Decizia reconfirmării ratingului suveran este susținută, în opinia agenției, de statutul de membru al Uniunii Europene și de intrările de capital de la Uniunea Europeană care susțin convergența reală a veniturilor și finanțarea externă, precum și de evoluția pozitivă a PIB-ului pe cap de locuitor și a indicatorilor de guvernanță, care se situează la niveluri superioare față de țările din aceeași categorie de rating (“BBB”).

Ads

Perspectiva negativă reflectă, în opinia agenției, deteriorarea semnificativă a finanțelor publice ale României, evidențiată de un deficit fiscal mare și de o creștere rapidă a raportului datorie publică ca procent din PIB.

Punctele forte care au condus la menținerea ratingului și a perspectivei sunt echilibrate în raport cu deficitele mari și persistente ale bugetului de stat și ale contului curent, creșterea rapidă a datoriei publice, polarizarea politică și o poziție destul de ridicată a datoriei externe.

De ce este importantă menținerea ratingului de țară

Prognozele Fitch reliefează o creștere economică estimată la 0,7% în 2025 (similară cu 2024) și un ritm de creștere de aproximativ 1,2% în 2026 și 2027, susținut de fondurile UE și de redresarea economiei zonei euro.

În ceea ce privește evoluția datoriei publice, Fitch prognozează că aceasta va ajunge de la 55% din PIB la finalul lui 2024, la 63,4% din PIB în 2027 și că este posibil să ajungă la 70% până în 2029.

Ads

Între factorii care ar putea îmbunătăți ratingul sau perspectiva, Fitch evidențiază:

consolidarea fiscală constantă și reducerea susținută a deficitului bugetar;

scăderea datoriei publice ca procent din PIB;

îmbunătățirea poziției contului curent prin reducerea datoriei externe și diminuarea riscurilor de finanțare externă.

Pe de altă parte, factorii care ar putea înrăutăți ratingul României sunt:

lipsa unei consolidări fiscale suficiente pe termen mediu;

o creștere semnificativă a raportului datorie publică/PIB;

afectarea credibilității politicilor publice, a stabilității macroeconomice și a lichidității externe din cauza deficitelor gemene excesive.

Menținerea calificativului investment grade este crucială pentru România, în condițiile presiunilor fiscale și bugetare ridicate. Acest rating influențează direct costurile de finanțare pe piețele interne și internaționale, precum și interesul investitorilor pentru achiziționarea titlurilor de stat românești.

Ads