Prăbușire dramatică a Rusiei: Putin începe să rămână fără cea mai importantă resursă

Războiul Moscovei continuă cu mare intensitate și acum, după 1.293 de zile, fără ca dictatorul de la Kremlin să dea vreun semn că ar vrea să termine conflagrația sângeroasă. Însă Rusia se confruntă cu o prăbușire dramatică a veniturilor sale din energie în ultimele 8 luni din 2025, o scădere cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. Putin începe să rămână fără cea mai importantă resursă – banii – pentru finanțarea mașinii de război.

Putin se confruntă cu alegeri dificile pe plan intern, pe măsură ce presiunea asupra economiei de război a Rusiei crește. Veniturile în scădere din petrol și un deficit tot mai mare ar putea forța Moscova să reducă o parte din cheltuielile non-militare în bugetul acestei luni, potrivit Financial Times.

În primii ani ai invaziei la scară largă a Ucrainei de către Moscova, economia s-a dovedit mult mai rezistentă decât se aștepta, datorită prețurilor stabile ale petrolului și gazelor și cheltuielilor militare, care au alimentat salariile mari și cererea consumatorilor.

Dar o combinație de cheltuieli militare în urcare, creștere economică mai lentă, o rublă puternică și prețuri mai mici la petrol obligă statul rus să ia decizii dificile. În timp ce Putin insistă că țara trece printr-o „aterizare lină”, German Gref, directorul executiv al Sberbank, cel mai mare creditor de stat al țării, a declarat că țara se află într-o „stagnare tehnică”.

Ads

„Când rezervele și veniturile din petrol erau abundente, Rusia avea iluzia că poate acoperi orice problemă socială cu bani”, a declarat Aleksandra Prokopenko, cercetătoare la Centrul Carnegie Rusia Eurasia din Berlin. „Dar acum, acei bani nu mai sunt disponibili la aceeași scară, așa că este timpul să stabilim priorități.” Între ianuarie și august, veniturile din energie ale Rusiei au scăzut cu 20% față de aceeași perioadă din 2024, potrivit ministerului finanțelor.

Analiștii chestionați periodic de banca centrală a țării prognozează o creștere a PIB-ului de 1,4% până la sfârșitul acestui an, comparativ cu o creștere de 4,3% în 2024 și nu se așteaptă ca aceasta să depășească 2% în următorii trei ani. Cel mai rău scenariu ar putea vedea țara confruntându-se cu o recesiune severă, a avertizat banca centrală.

Ads

La mai bine de trei ani de la începutul războiului, Rusia nu a dat semne că ar dori să-și relaxeze economia din timpul războiului. Într-adevăr, călătoria lui Putin în China nu a făcut decât să scoată la iveală parteneriatele externe alternative pe care Kremlinul continuă să le promoveze pe măsură ce războiul se prelungește. Deși veniturile din petrol și gaze au crescut ușor în iulie, din cauza plăților trimestriale unice, veniturile de bază rămân scăzute, iar Rusia este acum așteptată să încheie anul cu un deficit bugetar semnificativ mai mare decât era planificat.

Abordarea lui Putin la fel ca a lui Stalin

Acest deficit apasă asupra guvernului, care își pregătește bugetul pentru 2026, care urmează să fie prezentat la mijlocul lunii septembrie. În prima jumătate a anului 2025, deficitul bugetar a ajuns la 4,9 trilioane de ruble (61 de miliarde de dolari) - aproximativ 2,2% din PIB - comparativ cu o țintă inițială de 0,5% din PIB, potrivit lui Putin. Ministrul de finanțe Anton Siluanov i-a spus recent lui Putin că guvernul caută „resurse financiare” pentru a-și îndeplini toate angajamentele necesare, potrivit unui comunicat al Kremlinului.

Ads

Reducerile modeste de cheltuieli din buget vor viza probabil proiecte de infrastructură non-militară și subvenții pentru domenii non-esențiale, cum ar fi cluburile de fotbal și sanatoriile care generează pierderi. Rusia ar putea elibera 2 trilioane de ruble (2,5 miliarde de dolari) dacă ar proceda în această direcție, potrivit lui Anatoli Artamonov, șeful comisiei de buget din camera superioară a parlamentului.

Economiștii sunt încrezători că Rusia poate acoperi deficitul rămas prin împrumuturi - acum mai ieftine, după ce banca centrală a început în iunie să reducă ratele dobânzilor de la un record de 21% la 18%. Aceasta pare a fi opțiunea preferată de Putin. „Deficitul poate fi crescut”, deoarece „povara datoriei Rusiei rămâne nu doar acceptabilă, ci și scăzută”, a declarat el vineri, la un forum economic desfășurat în orașul Vladivostok din Extremul Orient al Rusiei.

Rusia poate recurge, de asemenea, la retragerea fondului său de rezervă, ceea ce este o opțiune mai puțin atractivă, deoarece Moscova a cheltuit jumătate din acesta pentru război. Activele sale în străinătate rămân înghețate din cauza sancțiunilor occidentale.

Ads

Janis Kluge, expert în economia Rusiei la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate, a declarat: „În 2025, există unele provocări care nu au existat până acum. Pentru prima dată, există compromisuri reale în buget.”

În ciuda presiunii crescânde, autoritățile ruse au menținut abordarea din epoca lui Iosif Stalin, „totul pentru front, totul pentru victorie”, cheltuielile din timpul războiului aproape dublându-se în termeni nominali de la începutul invaziei la scară largă. Rusia și-a epuizat atât de mult rezerva de vehicule blindate în timpul războiului încât fabricile de tancuri ale țării ar trebui să funcționeze la capacitate maximă „timp de mulți ani” pentru a se reaprovizionare, a remarcat Kluge.

Ads