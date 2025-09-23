OCDE modifică în sus prognozele pentru economia globală, dar avertizează că efectul negativ tarifelor nu a trecut încă

OCDE preconizează că majorarea PIB-ului global va încetini de la 3,3% în 2024 la 3,2% în 2025 și 2,9% în 2026, pe fondul tarifelor mai mari și a incertitudinii continue în materie de politici care încetinesc investițiile și comerțul.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE preconizează că majorarea PIB-ului global va încetini de la 3,3% în 2024 la 3,2% în 2025 și 2,9% în 2026, pe fondul tarifelor mai mari și a incertitudinii continue în materie de politici care încetinesc investițiile și comerțul.

Cu toate acestea, OCDE arată că economia globală s-a dovedit mai rezistentă decât se aștepta în prima jumătate a anului, prin urmare a revizuit în creștere previziunile pentru 2025, de la o prognoză anterioară de 2,9%.

Însă impactul deplin al creșterilor de tarife este încă în curs de manifestare, numeroase măsuri fiind introduse treptat.

SUA și China, în recul

Deși firmele au absorbit inițial o parte din costuri prin marjele lor de profit, efectele creșterii tarifelor devin din ce în ce mai evidente și se vor face resimțite și pe viitor, se arată în raportul Perspective economice ale OCDE, Raport intermediar septembrie 2025, consultat de Risco.ro.

Economiile s-au arătat mai rezistente decât estimările inițiale pe multe piețe emergente, dar și în Statele Unite. Producția industrială și comerțul au fost susținute de concentrarea anticipată a creșterii tarifelor.

În Statele Unite, se preconizează totuși că avansul economic va scădea brusc, de la 2,8% în 2024 la 1,8% în 2025 și 1,5% în 2026, din cauza creșterii tarifelor vamale, a moderării imigrației nete și a reducerii numărului de angajați ai guvernului federal.

Ads

China înregistrează, de asemenea, o decelerare notabilă a creșterii, de la 5% în 2024, la 4,9% în 2025 și la 4,4% în 2026, pe măsură ce se renunță la creșterea anticipată a pieței, intră în vigoare tarife mai mari și se estompează sprijinul fiscal.

În același timp, creșterea PIB-ului din zona euro înregistrează o încetinire mai mică, dar constantă, de la 1,2% în 2025 la 1% în 2026, cu fricțiuni comerciale sporite și incertitudine geopolitică, ce sunt compensate oarecum de investiții publice mai puternice și condiții de creditare mai relaxate.

Inflația în scădere, în G20

Performera economiei globale în 2025 va fi India, cu un avans economic anual de 6,7%, urmată de Indonezia și China, ambele cu 4,9%.

Economia țărilor din clubul G20, cele mai puternice economii din lume, va crește în medie în 2025 cu 3,2%, același avans ca al economiei globale.

Între marile economii ale Uniunii Europene se remarcă Spania, cu un avans economic anual în 2025 de 2,6%, în comparație cu plus 0,3% - Germania, respectiv plus 0,6% - Franța și Italia.

Ads

Se preconizează că inflația în majoritatea economiilor G20 va scădea, pe măsură ce creșterea economică și piețele muncii continuă să se calmeze.

Estimările OCDE arată că inflația totală va scădea de la 3,4% în 2025 la 2,9% în 2026, în timp ce inflația de bază în economiile avansate G20 rămâne în general stabilă, reducându-se doar ușor de la 2,6% la 2,5%.

Cu toate acestea, presiunile inflaționiste ar putea reapărea. Ritmul dezinflației a încetinit în unele economii, prețurile bunurilor crescând ușor, iar inflația serviciilor a rămas persistentă.

Ads