Nou record absolut pentru datoria globală. Suma fabuloasă cu care a crescut la jumătatea anului 2025, din cauza devalorizării dolarului american

Datoria globală a atins un nou record de 337,7 mii de miliarde de dolari la sfârșitul celui de-al doilea trimestru. FOTO: Pexels

Datoria globală a atins un nou record de 337,7 mii de miliarde de dolari la sfârșitul celui de-al doilea trimestru, pe fondul relaxării condițiilor financiare internaționale, a devalorizării graduale a dolarului american, dar și din cauza unei politici mai permisive adoptate de marile bănci centrale.

Institutul pentru Finanțe Internaționale (IIF), asociația globală a industriei serviciilor financiare, a relatat prin intermediul unui raport publicat recent, citat de Reuters, că suma totală menționată mai sus este cu peste 21 de mii de miliarde de dolari mai ridicată față de prima jumătate a anului. Agenția de știri a menționat și că China, Franța, Statele Unite, Germania, Marea Britanie și Japonia au înregistrat cele mai mari creșteri ale datoriilor exprimate în dolari, deși o parte din avans s-a datorat deprecierii monedei americane. Potrivit IIF, dolarul s-a depreciat cu 9,75% de la începutul anului față de un coș de valute ale principalilor parteneri comerciali.

Analizând raportul datorie/PIB, de altfel un indicator al capacității de rambursare raportat la producția economică, cele mai puternice creșteri au fost înregistrate în Canada, China, Arabia Saudită și Polonia. În schimb, raportul a scăzut în Irlanda, Japonia și Norvegia.

La nivel global, datoria raportată la PIB a continuat să se reducă lent, situându-se puțin peste 324%. În piețele emergente însă, raportul a urcat la 242,4%, marcând un nou record, după o revizuire în scădere în cadrul raportului publicat anterior din mai de aceeași instituție. Sursa citată mai amintește că, în total, datoria țărilor emergente a crescut cu 3,4 mii de miliarde de dolari în trimestrul al doilea, ajungând la peste 109 mii de miliarde de dolari.

Analiștii IIF au tras un semnal de alarmă legat de datoria SUA, amintind că împrumuturile pe termen scurt reprezintă aproximativ 20% din datoria totală și 80% din emisiunile de titluri de trezorerie. Această dependență, avertizează IIF, ar putea spori presiunile politice asupra băncilor centrale pentru menținerea ratelor dobânzilor la un nivel scăzut, punând în pericol independența politicii monetare, relatează Reuters.

