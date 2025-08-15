Cea mai bogată țară din lume s-a trezit din izolare: Trump o lovește cu o undă de șoc nemaivăzută

Trăind în cea mai bogată țară din lume pare ca și cum ai fi izolat de lume, însă acum acest stat mic, cu doar 41.285 de kilometri pătrați, s-a ”trezit din adormire”. Națiunea a fost lovită de o undă de șoc nemaivăzută a lui Donald Trump, care i-a impus tarife vamale de 39% la produsele sale care sunt exportate în Statele Unite.

Măsurile șocante trimise de președintele SUA ar putea în sfârșit să apropie Elveția de UE. Elveția este în inima Europei. Călătorind cu tramvaiele confortabile din Zurich, auzi toate limbile lumii; iar aeroportul oferă mai multe zboruri intercontinentale directe decât Berlinul, potrivit The Guardian.

Săptămâna trecută, Donald Trump a anunțat tarife de 39% la exporturile elvețiene. SUA sunt cea mai importantă destinație pentru produsele elvețiene: 18,6% din toate exporturile sale merg acolo.

Dacă Trump menține tarifele, vânzările către SUA „vor fi practic anihilate”, a declarat grupul de lobby industrial al Elveției. Ministrul elvețian de afaceri, Guy Parmelin, a anunțat un program de șomaj tehnic pentru a proteja economia de „concedierile în masă”. Ziarul tabloid Blick a surprins atmosfera cu o primă pagină neagră și dură, proclamând-o o „zi neagră” pentru Elveția.

Șocul tarifar al lui Trump a provocat o criză majoră de identitate într-o țară care s-a îmbogățit din exporturi și a făcut-o într-o izolare splendidă de politica mondială.

Pentru a înțelege Elveția, imaginați-vă-o ca pe un club de țară gigantic. În primul rând, nu intri ușor acolo: legile privind imigrația sunt stricte, deși bogăția ajută. În al doilea rând, este un loc ordonat: fiecare centimetru de pământ este îngrijit, iar fiecare gazon este tuns. În al treilea rând, există numeroase activități de agrement disponibile: după muncă, elvețienii merg cu bicicleta sau se relaxează pe malurile lacurilor.

Cel mai important, clubul elvețian le-a oferit în mod tradițional membrilor săi liniște. Istoria nu se întâmplă aici. Ultimul război în care a fost implicată Elveția a fost războiul Sonderbund din 1847 (a durat 26 de zile și aproximativ 100 de oameni au murit). Țara a fost condusă de un guvern cu majoritate de dreapta din 1848. Economia elvețiană s-a contractat doar în șase din ultimii 60 de ani.

Criminalitatea este scăzută, iar conflictul social abia dacă există, deși islamofobia și-a ridicat capul urât în votul din 2009 pentru interzicerea minaretelor. Elvețienii au cea mai mică proporție din Europa de zile lucrătoare pierdute din cauza grevelor. Disputele sunt rezolvate prin compromis, iar frustrările sunt exprimate prin democrație directă sau se îneacă într-o mare de agresiune pasivă. Și da, 93,2% din trenuri circulă la timp.

Șoc psihologic pentru Elveția

Acest sentiment omniprezent de calm și predictibilitate este probabil principalul motiv pentru care atât de mulți oameni bogați se mută aici. Pe o planetă haotică și anxioasă, Elveția oferă luxul de a trăi într-o realitate paralelă - o șansă de a lua o pauză de la lume. Acesta este visul elvețian. Aceasta este povestea cărții pentru copii Heidi, în care o fată germană bogată, care suferă din cauza vieții de oraș mare din Frankfurt, evadează în Alpi.

Lunga istorie a Elveției de neutralitate și izolare deliberată a hrănit, de asemenea, un sentiment de excepționalism elvețian. Supraviețuirea neatinsă a două războaie mondiale i-a convins pe mulți că a rămâne singuri înseamnă a rămâne în siguranță - într-adevăr, că poate fi chiar profitabil, mai ales dacă ești dispus să faci comerț cu Germania nazistă și cu Africa de Sud, cu o politică apartheid.

Izolarea aduce beneficii chiar și astăzi. Faptul că nu face parte nici din NATO, nici din UE permite Elveției să fie singura țară europeană, în afară de Islanda, care are un acord de liber schimb cu China. De asemenea, permite Bernei să cheltuie doar 0,7% din PIB pentru apărare - mult sub obiectivul de 3,5% al NATO. Ajutorul elvețian pentru Ucraina este de doar 0,13% din PIB, de opt ori mai mic decât cel al Olandei. Elveția a prosperat făcând parte din lumea liberă fără a-și asuma niciuna dintre poverile care vin odată cu ea. Mai mult, mișcarea lui Trump l-a luat complet prin surprindere guvernul de la Berna. În Elveția, mulți oameni au presupus că guvernul majoritar de dreapta al președintelui Karin Keller-Sutter se va înțelege bine cu Trump, purtător de Rolex. La urma urmei, lui nu-i plac UE, taxele și politica de „trezire”, la fel și elvețienii.

Anunțul șocant al lui Trump privind tarifele vamale a lăsat establishmentul elvețian fără nicio idee despre cum să răspundă. Săptămâna trecută, Keller-Sutter a încercat să-l convingă pe Trump să renunțe la deficitul comercial de 38 de miliarde de dolari al SUA cu Elveția.

Dacă Trump adaugă produsele farmaceutice la tarifele de 39%, durerea economică va fi reală: până la 0,7% din PIB pe an sau 700 de franci elvețieni pe cap de locuitor, potrivit Institutului Economic Elvețian. Dar șocul mai mare este psihologic. O națiune care s-a obișnuit să obțină întotdeauna ce vrea se clatină acum, cu o rată tarifară mai proastă decât Algeria (30%). Într-o țară federală multiculturală, cu patru limbi oficiale, marea narațiune unificatoare a excepționalismului elvețian este distrusă.

Să menționăm faptul că Elveția rămâne cea mai bogată țară din lume, iar avuția medie pe cap de locuitor a crescut anul trecut la 687.166 de dolari (561.000 de franci elvețieni), iar SUA sunt pe locul 2 cu 620.654 dolari/adult, potrivit raportului întocmit de UBS Global Wealth. Pe locul 3 este Hong Kong cu 601.195 dolari/adult.

