Cade mitul inflației importate: România, a treia inflație la poarta fabricii din UE în noiembrie!

România a avut în noiembrie 2022 a treia cea mai mare inflație industrială anuală din Uniunea Europeană, cu mult peste media UE.

Evoluția prețurilor producției industriale este un indicator important cu privire la viitoarele creșteri ale prețurilor de consum.

În condițiile în care inflația industrială anuală a fost de 44,8% în România în noiembrie 2022, inflația calculată pe baza prețurilor de consum se va păstra la niveluri înalte în lunile următoare.

România exportă inflație

În comparație cu noiembrie 2021, prețurile producției industriale au crescut în noiembrie 2022 cu 27,1% în zona euro și cu 27,4% media pentru toate țările membre ale grupului comunitar, anunță Eurostat.

Cu un avans de 44,8%, România se află mult peste medie, deci creșterile de prețuri ale producției industriale se datorează în continuare cu precădere factorilor interni, în comparație cu influențele externe.

Institutul Național de Statistică - INS a publicat dealtfel datele privind evoluția prețurilor industriale în noiembrie 2022 în care susține că avansul în România a fost de 35,1%: 44,8% influențele interne, din care se scad 15,7 – influențele externe.

Altfel spus, influențele externe au contribuit la scăderea prețurilor producției industriale pe plan intern. România nu importă inflație la poarta fabricii, din contră, se poate spune că o exportă.

Cauza principală a creșterii anuale majore a prețurilor industriale pe plan intern rămâne zona de energie, în condițiile în care, pe marile grupe industriale, prețurile din industria energetică au crescut cu 75,25%, arată INS.

Dealtfel, cu o inflație anuală la poarta fabricii de peste 44% în noiembrie, deși în scădere față de vârful înregistrat în lunile anterioare, este greu de crezut că nivelul IPC – indicele prețurilor de consum - este cel prezentat de datele oficiale (16,76% în noiembrie), în condițiile în care mulți autori de literatură economică prezintă inflația IPC ca situându-se aproximativ la jumătatea nivelului inflației industriale.

Creșterea prețurilor în energie, peste media UE

În Uniunea Europeană, prețurile producției industriale au crescut cu 56% în sectorul energetic, cu mult sub avansul de peste 75% consemnat de România, în condițiile în care țara noastră este cel mai mare producător de gaze din UE și al treilea cel mai mare de petrol.

Industria bunurilor de uz curent a înregistrat o creștere cu 17,1% a prețurilor în UE (20,65% în România), industria bunurilor intermediare – plus 15,5% (plus 19% în România), industria bunurilor de folosință îndelungată – plus 9,7% (plus 14,86% în România), iar industria bunurilor de capital – plus 7,7% (plus 8,78% în România).

Prețurile pe total industrie, excluzând energia, au crescut cu 13,6% în Uniunea Europeană.

Singura țară membră UE care a consemnat o scădere a prețurilor producției industriale, în noiembrie 2022 față de noiembrie 2021, a fost Irlanda: minus 13%.

Cele mai mari majorări au fost înregistrare în Ungaria: plus 63,5%, Letonia: plus 51,2%, respectiv România, cu 44,8%.