Explozie a prețurilor pentru alimentele de bază în august! Inflația anuală ia din nou viteză

Rata anuală a inflației a urcat la 15,3% în luna august, după ce luna iulie părea că aduce o domolire.

Trebuie amintit că în luna iulie 2022 avansul anual al prețurilor a fost de 15%, sub cel consemnat cu o lună mai înainte, în iunie, când inflația anuală a fost de 15,1%.

Foarte îngrijorător, în august 2022 inflația anuală a fost determinată cel mai mult de explozia prețurilor la alimentele de bază.

Alimentele, principala contribuție la inflație

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată o inversare a tendinței legate de mărfurile care au contribuit cel mai mult la creșterea prețurilor.

Dacă în prima jumătate a anului principalul aport la inflația anuală era adus de mărfurile nealimentare, ca urmare a exploziei prețurilor din energie, acum șocul prețurilor ridicate s-a transmis și asupra alimentelor.

Prin urmare, prețul mărfurilor alimentare a crescut, în august 2022, față de august 2021, cu 18,22%, al mărfurilor nealimentare cu 15,98% iar al serviciilor cu 8,26%.

”Mâncarea săracului” s-a scumpit considerabil

Se poate constata în august o puternică majorare anuală a prețurilor practic la toate alimentele de bază: Cartofi: plus 54%, Ulei comestibil: plus 50%, Produse de morărit (făină, mălai): plus 33%, Zahăr: plus 31%, Unt: plus 30%, Alte legume și conserve de legume: plus 27%, Pâine: plus 25%, Brânză: plus 23%, Lapte: plus 21%.

De cealaltă parte, în cadrul mărfurilor nealimentare, Gazele naturale s-au scumpit cu 71%, Combustibilii cu 31%, Energia termică: plus 23%, Energia electrică: plus 16%.

Iar serviciile către populație care s-au scumpit cel mai mult au fost cele de Transport aerian: plus 34%, Canal, apă și salubritate: plus 21% și Serviciile poștale: plus 16%.

Prețul alimentelor crește amețitor

De precizat că avansul anual de 18,22% consemnat în august pentru mărfurile alimentare este cel mai mare înregistrat până acum în 2022.

Pentru comparație, inflația anuală în cazul mărfurilor alimentare a fost în ianuarie de 7,24%, în februarie de 8,84%, în martie de 11,20%, în aprilie de 13,54%, mai: 14,25%, iunie: 14,67%, respectiv iulie: 16,05%.

Prin urmare, ritmul anual de creștere a prețurilor la alimente a fost în august mai mult decât dublu, în comparație cu cel din ianuarie.

BNR a majorat prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an la 13,9%, estimând că că rata anuală a inflaţiei IPC se plafonează pe parcursul trimestrului III, iar din trimestrul IV se înscrie pe o traiectorie descendentă.

IAPC

Rata anuală a inflaţiei în luna august 2022 comparativ cu luna august 2021, calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC), indicator pentru determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE, este 13,3%.

Pentru comparație, inflația anuală calculată pe baza IAPC a fost de 13% în lunile iulie și iunie 2022.

În iulie 2022, țara noastră ”a coborât o poziție”, până pe locul 8, în clasamentul țărilor membre UE cu cea mai mare inflație anuală, după ce în lunile anterioare s-a poziționat constant pe pozițiile 6-7.

