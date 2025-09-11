Analiză Erste: Guvernul trebuie să mențină un echilibru fragil. Economia României, între ciocan și nicovală

Măsurile de consolidare fiscală introduse de guvern au meritul de a fi evitat degradarea ratingului de credit al României, dar aruncă un semn de întrebare asupra creșterii economice în a doua parte a anului, se arată într-o analiză Erste, grup bancar ce operează în România prin Banca Comercială.

Datele privind PIB-ul pentru prima jumătate a anului sugerează că anul 2025 va marca încă o perioadă cu o creștere mult sub potențial.

Deși rezistența economiei autohtone a depășit așteptările, dezechilibrele macroeconomice persistente și provocările structurale profunde continuă să amplifice riscurile externe, pe lângă cererea internă slabă, lăsând redresarea pe un teren fragil.

Costurile consolidării fiscale

Astfel, eforturile guvernului de a reduce deficitele, printr-o combinație de măsuri fiscale și restricționare a cheltuielilor, s-au dovedit suficiente pentru a păstra ratingul de grad investițional al României.

Această realizare nu este neglijabilă, având în vedere nevoile ridicate de finanțare ale țării și dependența de investitorii străini, se arată în analiza publicată de Erste Group și consultată de Risco.ro.

Ajustarea nu este însă lipsită de costuri, în condițiile în care o creștere mai lentă a investițiilor publice și un sprijin fiscal restrâns ar putea afecta dinamica PIB-ului, indicatorii prospectivi indicând un impuls mai slab în a doua jumătate a anului.

Consumul domestic, în scădere

Creșterea economică a României a fost, în general, determinată de consumul gospodăriilor în istoria recentă. Inflația persistent ridicată și creșterea salariilor mai mică în prima jumătate a anului au determinat o decelerare vizibilă a consumului privat.

Se așteaptă ca aceiași factori să susțină această tendință în trimestrele următoare, iar consumul este considerat relativ scăzut față de normele istorice.

Pe baza datelor existente, Grupul Erste își menține previziunea de creștere a PIB-ului pentru acest an la +1,3%.

Chiar și cu unele rate de creștere trimestriale negative în ultimele două trimestre - ceea ce nu este scenariul de bază - creșterea PIB-ului ar trebui să rămână în jur de 1% în 2025..

Investiții reduse în trimestrul doi

Absorbția fondurilor UE și investițiile statului sunt cruciale pentru creșterea PIB-ului pe termen scurt, deoarece 2026 este ultimul an al PNRR.

România are o expunere limitată la tarifele americane, iar impactul negativ general provine în mare parte din canalul indirect, prin intermediul principalilor parteneri comerciali din UE.

Investițiile (formarea brută de capital fix) au fost surprinzător de slabe în trimestrul 2 din 2025, contribuția fiind negativă, de -0,1 puncte procentuale, dar analizând investițiile din prima jumătate a anului 2025, acestea au avut o contribuție relativ puternică, de +0,5 puncte procentuale.

În prima jumătate a anului, exporturile nete au redus cu 1,4 puncte procentuale rata anuală de creștere, cu o contribuție negativă a exporturilor de -2,8, respectiv -0,4 puncte procentuale în trimestrele unu și doi.

