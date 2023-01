Băncile, marile câștigătoare din 2022: În timp ce economiile suferă, sistemul financiar a avut profituri record

Anul care a trecut a un fost unul dur pentru piețele internaționale, marcând cele mai scăzute randamente pentru acțiuni de la Marea Recesiune.

În același timp însă, 2022 a marcat un record pozitiv pentru cele mai mari șase bănci din SUA: În ultimul deceniu, ele au realizat profit enorm de 1 trilion de dolari.

Băncile din România au avut deasemea profituri excepționale după primele 9 luni din 2022, estimările fiind că vor încheia anul cu un profit istoric.

Wall Street a surclasat corporațiile americane

În privința băncilor americane, o astfel de evoluție fulminantă nu părea posibilă la începutul deceniului, când instituțiile financiare au fost ținta mișcării de protest Occupy Wall Street și factorii de decizie de la Washington le impuneau noi restricții după criza financiară din 2008.

Cu toate acestea, Wall Street depășește astăzi o mare parte din America corporativă. JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. și Wells Fargo & Co. au realizat mai mult profit în ultimii 10 ani decât toate companiile americane cotate la bursă, cu excepția câtorva.

Iar Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. și Morgan Stanley nu sunt departe. Împreună, cei șase giganți financiari sunt gata să-și crească profiturile în 2023, scrie Bloomberg.

Ads

Randamente dezastruoase ale acțiunilor

Nu doar acțiunile, aproape toate categoriile de valori mobiliare au avut în 2022 randamente negative, făcând din anul care s-a încheiat unul neprielnic investitorilor pe bursele internaționale.

La nivel global piețele de acțiuni și obligațiuni au înregistrat pierderi mai mari de 30 trilioane de dolari pe parcursul anului 2022.

Cele mai mari pierderi au fost consemnate în dreptul acțiunilor SUA: minus 19,5%, al acțiunilor de pe piețele emergente: minus 19,7% și al fondurilor imobiliare listate: minus 23,6%, arată o cercetare realizată de Black Rock și Refinitiv.

Și obligațiunile cu randament înalt au fost în 2022 pe teritoriu negativ, minus 12,7%, ca și acțiunile europene: minus 14,5%.

În mod similar, randamente negative au avut în 2023 obligațiunile corporative de calitate înaltă: minus 16,1%, obligațiunile emise de piețele emergente: minus 16,5%, precum și obligațiunile guvernamentale de pe piețele dezvoltate: minus 17,5%.

2022, profit istoric pentru băncile din România

Ads

Nici în România băncile comerciale nu au adus-o rău în 2022, înregistrând un profit record, în timp ce nivelul de trai al populației a scăzut vertiginos, iar companiile s-au confruntat cu condiții economice foarte dificile, pe fondul creșterii costurilor la energie și al finanțării deopotrivă.

În timp ce ratele la credite au explodat, ca urmare a creșterii rapide și puternice a indicelui ROBOR, profitul net la nivelul sistemului bancar a ajuns la sfârşitul primelor 9 luni din 2022 la un nou record, de 7,6 miliarde lei, în creştere cu circa 20% faţă de câştigul la 9 luni din 2021, potrivit datelor BNR.

Se anticipează că băncile care operează în România vor avea la sfârșitul lui 2022 un profit istoric, de peste 9 miliarde lei.

Ads