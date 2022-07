Vara declinului litoralului romanesc. Ce scufunda turismul de la Marea Neagra?

Sezonul estival 2022 marcheaza un declin fara precedent al turismului de pe litoralul romanesc. Dupa anii de pandemie, in care romanii au fost obligati sa stea acasa, anul acesta au luat cu asalt granitele spre Turcia, Grecia si au programat din timp zboruri spre destinatii exotice.

In tot acest timp, la jumatatea verii, in varf de sezon, litoralul romanesc zace mai mult pustiu. Ce scufunda turismul de la Marea Neagra? Lipsa unei strategii.

Goana dupa profit si servicii slabe calitativ

Strategia este cuvantul de baza in orice domeniu in care se doreste perfomanta si profitabilitate. Tocmai ce lipseste in turismul romanesc.

Asistam la semnale disperate ale celor din HoReCa, la plaje si faleze mai mult goale, la un val de stiri despre preturile de lux si o imagine dezolanta a turismului de la Marea Neagra.

Haosul este la ordinea zilei, nu exista o coerenta in dezvoltarea statiunilor, planificare si promovare, domneste regula “profitului cu japca” si ducem lipsa de specialisti si personal calificat.

In timp ce reprezentantii industriei dau vina pe autoritati, sunt vinovati in egala masura.

Daca la nivel macroeconomic pot interveni semnificativ autoritatile statului, cu reguli clare, cu un regim specific activitatilor din turism clar si coerent, cu masuri si programe; la nivel micro, fiecare dezvoltator imobiliar, patron de hotel, administrator de plaja si antreprenor cu business pe litoral are responsabilitati.

O radiografie a litoralului romanesc arata un bazar imens cu kitsch, o goana disperata dupa profit, manifestata prin preturi exorbitante pentru servicii slabe calitativ, lipsa de predictibilitate pentru turistul care isi planuieste o vacanta, carente in privinta optiunilor de petrecere a timpului liber, personal nepregatit in hoteluri si restaurante, tentative si reusite de fraudare a sistemului si de inselare a consumatorului si la final o nota de plata care lasa gust amar orice turist.

Lipsa personalului, a strategiei si promovarii

Deficitul de angajati si lipsa de experienta a multora, lipsa de pregatire si educatie, intregesc lista problemelor de pe litoral.

Un angajat bun, bine instruit si pregatit se gaseste greu si este furat usor de competitorii din piata.

Pe de alta parte, stam prost si la capitolul strategie. Sistemul all-inclusive care a pus Bulgaria pe harta turismului profitabil si care da randament urias in Turcia, cu ansambluri de hoteluri moderne, cu piscine si parcuri de distractie incluse, cu meniuri diversificate si activitati bogate pentru turisti, in Romania lipseste cu desavarsire.

Cu statiuni care aratau la inceput de sezon ca dupa bombardament, cu lucrari de infrastructura programate in plin sezon si santiere ale dezvoltatorilor la tot pasul, cladiri de lux laolalta cu resedinte istorice care stau sa cada, descriu atmosfera de la malul marii din Romania.

Si nu in ultimul rand, ne lipseste promovarea (dar mai intai trebuie sa avem ce promova). De exemplu, ne-a luat zeci de ani sa ne organizam pentru renovarea Cazinoului din Constanta, un edificiu reprezentativ, un adevarat simbol al litoralului romanesc.

