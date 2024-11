România se află în recesiune, explică un economist. „Trimestrul acesta s-a întâmplat un lucru unic pe bursă. Nu am văzut niciodată așa ceva.”

Economistul Radu Georgescu, Managing Partner la o firmă specializată în contabilitate, audit, taxe şi analiză financiară, avertizează că România a intrat în recesiune economică. El îşi argumentează afirmaţia printr-un fapt „unic pe bursă”, petrecut în acest trimestru, şi anume, că toate companiile „au profitabilitatea în scădere”, ca şi „toate industriile”. Georgescu explică, pe pagina sa de Facebook, care sunt „lucrurile bune” în cazul unei recesiuni economice.

„Eu studiez majoritatea situaţiilor financiare publicate de firmele listate la bursă. În acest fel, ştiu în ce direcţie se îndreaptă economia. Știu în ce direcţie trebuie să merg eu, familia mea şi clienţii CFO Network. Trimestrul acesta s-a întâmplat un lucru unic pe bursă. Nu am văzut niciodată aşa ceva. Toate companiile au profitabilitatea în scădere: Petrom, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, One, Aquila, Teraplast, Arobs etc. Toate industriile sunt în scădere: producţie, retail, IT, imobiliare, HoReCa. PIB înseamnă valoarea adăugată generată într-o ţară. Valoarea adăugată generată de o companie se numeşte Profit Brut. Deci PIB-ul este suma Profiturilor Brute dintr-o ţară. Sunt companii pe bursă care au scăderi ale Profitului Brut de peste 20%. Acest lucru arată că România a intrat în recesiune economică”, afirmă Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.

Economistul explică, din perspectiva „unui tip care la ultima recesiune a fost director economic într-o bancă” şi a văzut „din primul rând” evoluţia recesiunii, că există „multe lucruri bune” la un asemenea fenomen economic.

„Preţurile apartamentelor vor deveni iar accesibile”

Radu Georgescu spune că recesiunea este „un fenomen economic benefic”, care „reglează toate anomaliile economice” întocmai unui „reflux care curăţă apa”. În al doilea rând, continuă economistul, „se sparg toate bulele speculative”, iar preţurile devin iar accesibile.

„La ultima criză financiară au scăzut preţurile la toate activele: apartamente, maşini, acţiuni. Preţurile apartamentelor au scăzut cu peste 50%, iar eu cred că şi de data aceasta se va întâmpla acelaşi lucru. Preţurile apartamentelor vor deveni iar accesibile pentru oameni”, a punctat Georgescu.

În al treilea rând, susţine analistul, într-o recesiune „creşte natalitatea”.

„Peste jumătate din colegele mele au intrat în concediu de maternitate. În perioada 2009-2011 parcurile erau pline de bebeluşi. Şi copiii mei s-au născut tot în perioada crizei”, menţionează economistul.

„În recesiune, oamenii îşi schimbă radical modul în care cumpără. Şi ce cumpără”

Potrivit acestuia, al patrulea argument în susţinerea efectelor „pozitive” ale unei recesiuni economice este că „cele mai puternice firme se dezvoltă în recesiune”.

„La bancă aveam clienţi toate firmele de bricolaj. În 2008, Dedeman nu era în primii 10 jucători din piaţă; dacă nu era recesiunea economică, Dedeman nu era compania de acum, Uber nu ar fi existat. În 2007, nimeni nu se gândea că putea să ia un străin în maşină sau să mergi cu un şofer pe care nu îl cunoşti. Airbnb nu ar fi existat. În 2007, nimeni nu se gândea că putea aduce un străin în apartament sau să stea la cineva pe care nu îl cunoaşte. În perioade cu recesiune economică, oamenii îşi schimbă radical modul în care cumpără. Şi ce cumpără. Acest lucru generează noi oportunităţi pentru toate industriile şi creează bunăstare pe termen lung”, explică analistul.

„În 2009, nu mai aveam bani să ne plătim chiria şi utilităţile de la birou”

Radu Georgescu încheie mesajul spunând că în recesiune economică „înţelegi ce este cu adevărat important şi ce este cu adevărat frumos”.

„În 2008, am plătit 120.000 euro să mergem în team building la schi în Elveţia. În 2009, nu mai aveam bani să ne plătim chiria şi utilităţile de la birou. Pentru că aveam zero buget pentru team building, am mers cu colegii cu corturile în munţii Apuseni. Răsăritul din cort de pe vârful muntelui se vede mult mai frumos decât dintr-un hotel de 5 stele din Elveţia”, este concluzia economistului.

Radu Georgescu este Managing Partner la CFO Network, firma specializată în contabilitate, audit, taxe şi analiza financiară. Radu are experienţă bogată în conducerea departamentelor financiare pentru companii multinaţionale şi antreprenoriale. Este membru în bordul director pentru firme din diverse industrii, fiind responsabil de strategia financiară a acestora.

