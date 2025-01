România, deja în recesiune? Fost ministru: "Nu poți să mergi decât spre criză atunci când intervii în economie, menții taxele ridicate și introduci și altele noi"

Fostul premier și ministru de Finanțe Florin Cîțu a explicat, într-o discuție cu jurnaliștii Ziare.com, faptul că România nu doar că se află pe drumul către o recesiune, dar și că e foarte posibil să fim deja în această situație, după mai multe trimestre din ultimii ani cu creștere negativă a economiei.

„România a avut din 2022 și până acum trei trimestre cu cifre negative deja, deci economia a scăzut. În același timp avem trimestrul III din 2024, în care aveam scădere față de același trimestru din 2023. Lucrurile care merg în direcția recesiunii. Ordonanța 16/2022 a fost momentul de declic, când au început primele taxe; de atunci lucrurile s-au înrăutățit.

Nu poți să mergi decât înspre recesiune sau criză – eu zic că suntem acolo, dar vom vedea dacă ne confirmă datele – atât timp cât păstrezi taxele ridicate, introduci altele noi sau păstrezi acele intervenții în economie: plafonări la prețuri, și la produsele alimentare, și la energie, și la RCA. Atât timp cât ai astfel de măsuri în vigoare, nu ai cum să ai o întoarcere a economiei”, punctează Florin Cîțu.

O dovadă în acest sens, explică fostul ministru al finanțelor, este faptul că în 2024 productivitatea a scăzut pentru prima oară după 2020, „ceea ce înseamnă că economia și industria sunt distruse. Datele nu mai pot să fie ascunse nici măcar de instituțiile statului, care de obicei încearcă să mai cosmetizeze informațiile.”

Ads

Dacă la măsurile intervenționiste se aplică și cele din Ordonanța „Trenuleț”, schimbarea climatului economic către creștere și productivitate devine cu atât mai dificilă, explică politicianul. „Este mai ușor să introduci taxe decât să faci o reformă a statului și vă spun că este foarte complicat pentru că am încercat-o și am reușit foarte puțin. De aceea am introdus reforme în PNRR, pentru ca atunci când facem reforme să primim bani și să fie mai ușor și nici așa n-a mers. Au urmat niște măsuri iliberale care nu au cum să nu aibă consecințe negative în timp. Se văd niște rezultate imediate, dar pe termen lung, acestea erodează din competitivitatea la nivel global”, a explicat Cîțu, pentru Ziare.com.

România, pe drumul către o recesiune similară Ungariei

Potrivit acestuia, România merge exact spre direcția pe care o se află Ungaria, țară care a fost un lider european, iar acum este în recesiune, pe când Bulgaria a avut volatilitate politică, dar are creșterea economică.

Ads

„Costul așa-numitei stabilități pentru România a fost distrugerea economiei, care va fi greu de reparată. Iar ultima ordonanță nu este credibilă pentru că e ușor să introduci taxe, dar reformele sunt greu de făcut într-o perioadă în care economia este în criză.

Deja vedem că pentru anumite categorii de pensionari se promit alte vouchere care vor costa bani și vor pune mai multă presiune pe deficit. Guvernul trebuie, în primul rând, să taie taxele dacă vrea să scoată economia din criză”, a conchis fostul premier de la PNL.

Despre riscurile unei recesiuni ale unei retrogradări a României în zona de junk (n.r. eng. gunoi, cel mai jos nivel, de care se feresc investitorii) din partea agențiilor de rating Ziare.com a scris AICI, la finele anului 2024.

Ads