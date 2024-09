Un nou record pentru România, confirmat de Eurostat. Cresc veniturile și ritmul de dezvoltare

Un nou record pentru România, confirmat de Eurostat. Țara noastră a înregistrat un avans important în termeni de PIB per capita la paritatea puterii de cumpărare și ajunge la 80% din media UE, depășind alte 7 țări europene.

PIB-ul României a depășit 1.600 de miliarde de lei anul trecut, o majorare cu 250% față de acum 10 ani, când aveam un PIB de 650 de miliarde de lei. Este un progres semnificativ, care face din România o campioană europeană a ritmului de dezvoltare.

De asemenea, conform datelor Eurostat, România are un avans considerabil și la bunăstarea materială a gospodăriilor. La acest capitol, România este la 89%, în vreme ce Polonia e la 86%.

Prin investiții publice și măsurile sociale implementate de guvern, economia României crește constant. Spre exemplu, salariul mediu net a depășit constant 1.000 de euro în ultimele luni.

Efectul direct al majorării veniturilor și a îmbunătățirii situației economice generale este creșterea nivelului de trai al populației și duce la o inversare a fenomenului migrației. Numărul românilor care aleg să se întoarcă acasă din Occident fiind mai mare decât cel al persoanelor care aleg să meargă să lucreze și să trăiască în străinătate.

”Foarte multe familii s-au întors în România, au văzut că pot să își câștige existența și aici”, a declarat Rareș Achiriloaie, președintele ANPDCA. Potrivit datelor Autorității Protecției Copilului, numărul familiilor plecate în străinătate a scăzut cu 15% în 2023 față de 2021. De asemenea, potrivit datelor Ministerului Educației, peste 18.000 de copii întorși cu părinții din străinătate au fost înscriși în sistemul de învățământ din România în 2023 și 2024.

Un alt reper este faptul că firmele de curierat au tot mai multe comenzi pentru transporturi mari, care includ mobilă, cu destinația România.

„În acest an am avut cea mai mare creștere, am avut o relocare la 2-3 zile distanță, deci foarte multe, undeva la 15-20 pe lună, în ultima lună am avut o cerere foarte mare, cel puțin din august am avut minim 10 relocări din Germania sau Austria către România de la mobilă, biciclete, jucării pentru copii”, a declarat Mihai Nistorescu, reprezentantul unei firme de transport, pentru ȘtirileProTV.

Fenomenul de imigrare constituie principalul motiv al creșterii populației țării în anul 2023 cu aproape 10.000 de oameni, potrivit datelor INS. Chiar dacă unii români continuă să plece, soldul migrației internaționale în anul 2023 a fost pozitiv. Numărul celor întorși acasă l-a depășit pe cel al românilor care au decis să plece cu peste 82 mii persoane.

În plus, prin politicile sociale implementate de social democrați, s-au înregistrat progrese și în ceea ce privește valoarea salariului din perspectiva parității de cumpărare. Măsurile-cheie precum limitarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază și plafonarea facturilor la energie, au temperat creșterile de prețuri la aceste produse și servicii, care dețin o cotă importantă din cheltuielile zilnice ale românilor.

Conform datelor Eurostat, consumul mediu pe cap de locuitor din România a atins 89% din media europeană, țara noastră depășind Spania, Portugalia, Grecia, Turcia, precum și toate celelalte țări din Europa de Est, cu excepția Lituaniei. Înregistrând un avans de 4 procente față de 2022, România are a doua cea mai mare creștere din Europa, fiind devansată doar de Turcia, cu o creștere de 6%.

