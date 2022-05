România, a șasea cea mai mare rată anuală a inflației din Uniunea Europeană în aprilie

România a înregistrat în aprilie una dintre cele mai mari inflații anuale din Uniunea Europeană, de 11,7%, potrivit metodologiei Eurostat.

Și în privința inflației lunare țara noastră se află peste media UE, fiind între primele șase țări cu cele mai ridicate creșteri de prețuri în aprilie 2022 față de martie 2022.

Cele mai ample majorări anuale de prețuri s-au înregistrat în aprilie în țările baltice, Cehia și Bulgaria.

Prețurile continuă să crească

Inflația anuală a crescut în aprilie 2022 în Uniunea Europeană la 8,1%, de la nivelul de 7,8% consemnat în martie. Cu un an mai devreme, în aprilie 2021, inflația anuală în UE a fost de 2%.

În zona euro, inflația anuală a rămas stabilă în aprilie, la nivelul de 7,4% înregistrat cu o lună mai devreme, în martie 2022. Cu un an în urmă, în aprilie 2021, inflația anuală din zona euro era de 1,6%, potrivit Eurostat.

Cele mai scăzute rate pentru inflația anuală au raportat în aprilie Franța și Malta, ambele cu 5,4%, urmate de Finlanda – 5,8%.

La polul opus, cea mai mare inflație era înregistrată în aprilie în Estonia – 19,1%, Lituania – 16,6% și Cehia – 13,2%.

România, peste medie

În România, rata anuală a inflației a fost de 11,7% în aprilie, potrivit indicelui armonizat al prețurilor de consum, calculat de serviciul statistic al Comisiei Europene.

România se află peste media europeană, fiind a șasea dintre țările blocului comunitar în ceea ce privește ritmul anual al creșterii de prețuri, după Estonia, Lituania, Cehia, Letonia și Bulgaria.

Față de martie 2022, inflația anuală a scăzut în trei state ale blocului comunitar, a rămas stabilă în două și a crescut în 22 de țări.

Cea mai mare contribuție la creșterea prețurilor la nivel comunitar în luna aprilie a fost adusă de energie: plus 3,70%, urmată de zona serviciilor: plus 1,38%, de prețurile la alimente, alcool și tutun: plus 1,35% și de bunurile industriale non-energie: plus 1,02%.

Inflația lunară

În ceea ce privește inflația lunară din aprilie 2022, cea mai mare valore a fost înregistrată în Estonia – 4,1%, urmată de Malta – 3,7%, Cipru – 3,1% și Croația – 2,7%.

Pe locurile cinci-șase se află România și Portugalia, la egalitate, cu 2,4%. Urmează Letonia, cu 2,3%, Bulgaria și Slovenia cu 2,1%, respectiv Grecia, cu 2%.

Inflația lunară pentru zona euro a fost de 0,6% în aprilie, iar media blocului comunitar a fost de 0,8%.

Trebuie precizat că inflația lunară reprezintă modificarea nivelului prețurilor survenită în luna curentă, față de luna anterioară. Inflația anuală este modificarea nivelului prețurilor dintre luna curentă și aceeași lună a anului trecut.

Eurostat calculează inflația pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum, diferit de indicii prețurilor de consum calculați la nivel național.

