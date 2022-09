România, cel mai abrupt declin procentual din UE în privința populației de porci, în ultimii zece ani

România a pierdut din 2013 și până în prezent un număr de 1,2 milioane de porci vii și aproape 200.000 de bovine.

În termeni procentuali, este cel mai mare declin din UE în privința populației de suine, minus 26% și al doilea la bovine, minus 10%.

În timp ce majoritatea țărilor crescătoare de porci și bovine au înregistrat un regres, Spania și Irlanda și-au majorat semnificativ efectivele la ambele categorii de animale.

Spania, creștere de 32% a populației de porci

În prezent, principala componentă a deficitului comercial pe produse agroalimentare înregistrat de România este carnea de porc.

În zece ani de zile (2013 – 2022), România înregistrează cel mai abrupt declin procentual al populației de porci, între statele membre UE care cu cele mai mari populații de bovine și porcine, potrivit Eurostat.

Este vorba de o scădere de 26 de procente, de la aproximativ 4,5 milioane de porci în 2013 la 3,3 milioane în 2022. România are 1,2 milioane de porci vii mai puțin în fermele de profil, din 2013 și până în prezent.

Al doilea cel mai mare declin este înregistrat în dreptul Germaniei, care a scăzut de la 27,7 milioane de porci în 2013 la un număr de 22,3 milioane de suine: minus 19%.

Urmează Polonia, cu minus 16% (de la un număr de 11,4 milioane de animale în 2013 la 9,6 milioane în 2022).

Alte scăderi notabile sunt consemnate în dreptul Belgiei (minus 10%, de la 6,5 milioane la 5,9 milioane porci), Olandei și Austriei, ambele cu un declin de 8%, Franței (minus 7%, de la 13,6 milioane la 12,7 milioane porci), precum și pentru Ungaria, minus 6%.

La polul opus, Spania a înregistrat o creștere cu 32% a populației de porci în perioada amintită (de la 24,7 milioane de animale în 2013 la 32,5 milioane în 2022), urmată de Irlanda cu o majorare de 5% ( de la 1,5 milioane la 1,6 milioane animale).

Franța a pierdut cele mai multe bovine

În ceea ce privește populația de bovine, România a consemnat a doua cea mai mare reducere în zece ani de zile după Germania.

Astfel, din 2013 și până în prezent țara noastră are cu aproape 200.000 de animale mai puțin, ceea ce însemnă un declin de 10% ( de la 2 milioane de bovine în 2013 la 1,85 milioane în 2022).

Cel mai abrupt declin procentual în UE, în privința populației de bovine, a înregistrat Germania: minus 12,7%, de la 12,6 milioane de animale în 2013 la mai puțin de 11 milioane în 2022.

Pe locul trei în UE în privința scăderii populației de bovine se află Franța, cu minus 9%, de la 19,2 milioane capete în 2013 la 17,4 milioane în 2022. În termeni reali, Franța a pierdut cele mai multe bovine vii în ultimii 10 ani: minus 1,8 milioane, în comparație cu Germania, a cărei populații a scăzut cu 1,6 milioane de animale.

Alte țări în care populație de bovine a scăzut în ultimii zece ani sunt Belgia (minus 8%), Danemarca (minus 7,4%), Olanda (minus 5,8%) și Austria (minus 5%).

De cealaltă parte, Spania (plus 16%), Polonia (plus 10%) și Irlanda (plus 7%) și-au crescut semnificativ populația de bovine în ultimii zece ani.

