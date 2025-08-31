România, detașat pe ultimul loc în UE la folosirea de materiale reciclate în economie. Media UE este de 10 ori mai mare. Olanda, campioană absolută

Reciclarea corectă a aparatelor electrice si electronice ne-ar aduce două tone de metale rare pe an FOTO Pixabay

Obiectivul de dezvoltare durabilă „consum și producție responsabile” (SDG 12) solicită un set cuprinzător de acțiuni din partea întreprinderilor, factorilor de decizie și consumatorilor pentru a se adapta la practici durabile. Acesta prevede o producție și un consum durabile bazate pe capacitate tehnologică avansată, eficiență în utilizarea resurselor și reducerea deșeurilor la nivel global.

Unul dintre indicatorii Eurostat utilizați pentru a măsura progresul în SDG 12 este rata de utilizare circulară a materialelor, care măsoară ponderea materialelor recuperate și reintroduse în economie din totalul materialelor folosite. Între 2008 și 2023, rata de utilizare circulară a materialelor în UE a crescut de la 9,1% la 11,8%. Cu toate acestea, din 2016, aceasta a stagnat în mare măsură. UE și-a stabilit obiectivul de a dubla, față de nivelurile din 2020, procentul de materiale folosite în economie și provenite din deșeuri colectate și reciclate. Obiectivul este de 22,4% până în 2030.

Printre țările UE, Olanda are cea mai mare rată de utilizare circulară a materialelor, cu 30,6%, urmată la distanță de Italia, cu 20,8%, și Malta, cu 19,8%. Cele mai scăzute rate au fost în România (1,3%), Irlanda (2,3%) și Finlanda (2,4%), potrivit Eurostat.

