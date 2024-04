Economia Rusiei contra cronometru. Spoiala de suprafață a industriei în floare, finanțată de China, și realitatea cruntă a vieții oamenilor de rând

Investițiile sporite, care însumează peste 10% din PIB, în sectorul militar, precum și evoluția producției industriale din ultimii doi ani din Rusia, sprijinită enorm de China, creionează un tablou economic în creștere, pe care președintele Vladimir Putin a plusat foarte mult în contextul realegerii sale pentru un al cincilea mandat în martie 2024.

Cu toate acestea, rușii de rând trăiesc sub pragul sărăciei, luptându-se cu o inflație ridicată, condiții de muncă atroce și un război care costă din ce în ce mai mult, economiștii estimând că economia țării ar mai putea suporta costul războiului înainte să se destrame nu mult peste încă un an și jumătate.

În momentul în care președintele Vladimir Putin a candidat pentru realegerea sa în 2018, a promis un „avans decisiv" în standardele de viață. Înainte de realegerea din 2024, Putin a promis cheltuieli de peste 11,5 trilioane de ruble (125 de miliarde de dolari) în domenii variate, de la subvenții pentru ipoteci și facilități fiscale pentru tinerii părinți până la îmbunătățiri ample ale infrastructurii publice. Potrivit unei analize Reuters din martie, Putin a susținut că economia Rusiei a crescut mai rapid anul trecut - cu o creștere de 3,6% a PIB-ului – decât oricare dintre națiunile G7 care au impus Moscovei valuri de sancțiuni pentru invazia sa în Ucraina.

Cu toate acestea, precizează Reuters, economia Rusiei, concentrată pe război, unde fabricile de armament lucrează în trei schimburi non-stop, se confruntă cu lipsa forței de muncă, declin demografic și productivitate și investiții scăzute. Practic, progresul promis în materie de nivel de trai nu s-a materializat. Veniturile reale au crescut cu 7,6% de când Putin și-a făcut promisiunea în 2018, dar sunt încă puțin mai scăzute decât în 2013. „În ceea ce privește veniturile noastre, perioada 2014-2023 poate fi numită în siguranță un deceniu pierdut," a scris Yevgeny Suvorov, economist la CentroCreditBank.

Într-un sondaj din februarie comandat de banca centrală a Rusiei, 28% dintre persoane au spus că nu au suficienți bani pentru mâncare sau că pot cumpăra mâncare, dar nu își pot permite haine și încălțăminte, arată sursa citată. Inflația a accelerat mult peste ținta de 4% a băncii centrale în ultimii ani - ajungând la 8,4% în 2021, 11,9% în 2022 și 7,4% în 2023 - iar ratele dobânzilor sunt la 16%.

Costul războiului solicită enorm bugetul statului, unde o treime din cheltuieli merg acum către apărare, și a forțat guvernul să extragă aproape 6,5 trilioane de ruble în ultimii doi ani din „fondul de economii pentru zile ploioase”, așa cum a fost numit de agenția de știri, și anume Fondul Național pentru Bunăstare.

Pe ultima sută de metri înainte de alegerile din martie, Putin a semnalat că taxele aplicate sectorului privat și persoanelor cu venituri foarte mari vor crește, deși ministrul său de finanțe declarase în octombrie 2023 că impozitele de bază nu se vor modifica deloc în următorii trei ani. În acest sens, un parlamentar de rang înalt, Anatoly Aksakov, a declarat luna trecută că impozitele pe venit ar putea crește la 17% și 20% pentru persoanele care câștigă peste 5 milioane și respectiv 10 milioane de ruble, comparativ cu rata actuală de vârf de 15%.

Câți ruși trăiesc sub pragul sărăciei

Numărul rușilor care trăiesc sub pragul sărăciei de 14.339 de ruble (156,57 dolari) pe lună în 2023 a scăzut la 9,3% de la 12,9% la sfârșitul anului 2017 – o reducere care a fost mult sub promisiunea lui Putin din 2018 de a reduce rata sărăciei la jumătate. În februarie, președintele rus a stabilit un nou obiectiv de 7% până în 2030.

Economiștii Reuters spun că principalii factori ai scăderii sărăciei în ultimul an au fost salariile mai mari – o reflectare a deficitului de muncă – împreună cu creșterea beneficiilor pentru familiile cu copii, salarii mai mari pentru atragerea soldaților pe contract și plățile compensatorii pentru familiile celor uciși și răniți în Ucraina. Salariile ar fi crescut cel mai rapid în părțile țării cu concentrații mari de lucrări în industria apărării. Stabilind un obiectiv în 2018 de a crește speranța de viață la 78 până în 2024, Putin a reprogramat termenul doi ani mai târziu pentru 2030. Luna trecută a repetat acest obiectiv, deși Rosstat spune că speranța de viață medie era de 73,1 ani la sfârșitul anului 2023 și se așteaptă să atingă 78 doar în 2037.

Un alt obiectiv nerealizat este productivitatea muncii, pe care Putin a spus în 2018 că trebuie să crească cu cel puțin 5% în fiecare an în sectoarele de bază ale industriei, construcțiilor, transporturilor, agriculturii și comerțului. Măsura productivității muncii a Rosstat a scăzut cu 3,6% în 2022, primul an al războiului, iar datele pentru 2023 nu vor fi publicate până la sfârșitul acestui an. Putin a spus că AI va fi un motor principal al productivității, dar nu a dat niciun obiectiv numeric nou.

Din 2012, Rusia a încercat să crească investițiile de capital la 25% din PIB, Putin repetând acest obiectiv în 2018. Dar investițiile de capital au scăzut la 19,7% din PIB în 2022 de la 21,4% în 2017. În ultima așa-numită „campanie electorală”, Putin nu a menționat obiectivul de 25% deloc.

În materie de economie și exporturi, dictatorul rus a ordonat o creștere de cel puțin două treimi în volumul exporturilor rusești non-energetice, cum ar fi alimentele, metalele, îngrășămintele, mașinile și echipamentele. În 2018, el afirmase că aceste exporturi ar trebui să se dubleze la 250 de miliarde de dolari până în 2024. Dacă ultimul său obiectiv este atins, acestea ar ajunge la 243,5 miliarde de dolari până în 2030. Putin a spus că economia Rusiei, acum pe locul cinci în lume după paritatea puterii de cumpărare, va avansa curând în top patru. Însă Polevoy a declarat că, clasată după PIB-ul pe cap de locuitor - o măsură mai relevantă a standardelor de viață - Rusia nu este mult deasupra medianei tuturor țărilor. „Este probabil să existe o tensiune crescândă în anii următori între dublele obiective ale președintelui Putin, succesul militar în Ucraina și realizarea stabilității macroeconomice acasă," potrivit unui raport Capital Economics citat de Reuters, poziția fiscală relaxată a Rusiei pentru a susține războiul provocând suprasolicitarea economiei. „Economia poate rezista unui război lung, dar nu neapărat unuia mai intens."

Economia Rusiei s-ar mai putea ține pe picioare un an și jumătate în ritmul actual, înainte să se prăbușească cu totul

O analiză recentă realizată de Business Insider în aprilie 2024 cuprinde calcule care arată că forța economică a Rusiei va dura încă 18 luni înainte de a începe să se destrame, conform Carnegie Endowment for International Peace. Think tank-ul cu sediul în Washington DC a subliniat rezistența națiunii în timpul invaziei sale în Ucraina, economia rusă poziționându-se încă pe poziții solide în ciuda creșterii costurilor militare și a restricțiilor comerciale occidentale.

Fondul Monetar Internațional a prezis că țara va crește mai repede decât toate celelalte economii dezvoltate, inclusiv SUA, în acest an. Acest lucru se datorează parțial faptului că Rusia a fost capabilă să găsească modalități de a ocoli sancțiunile, au spus cercetătorii de la Carnegie Endowment, cum ar fi vânzarea petrolului său aliaților în timp ce importă bunuri occidentale prin țări terțe.

„A apărut o situație paradoxală: economia Rusiei este acum stabilă atât în ciuda, cât și ca urmare a sancțiunilor occidentale", a scris Alexandra Prokopenko, fellow la Centrul Carnegie Rusia Eurasia, într-un raport. „Dar această stabilitate obținută cu greu nu este eternă. În cel mai bun caz, actuala situație va începe probabil să se destrame în termen de optsprezece luni datorită dezechilibrelor crescânde și posibilelor probleme sociale," a avertizat Prokopenko.

Potrivit Business Insider, Rusia se confruntă cu trei mari probleme pe măsură ce trece prin al treilea an de război în Ucraina. Pentru Putin, problema se reduce la finanțarea armatei Rusiei, menținerea standardelor de viață pentru cetățenii ruși și păstrarea stabilității economice — trei obiective care devin din ce în ce mai greu de realizat pentru Rusia, conform Prokopenko. Semnele de slăbiciune au început deja să apară la suprafață. Kremlinul plănuiește să cheltuie o sumă record pe armata sa în acest an.

Acest lucru ar putea fi o povară pentru economia națiunii, deoarece cheltuielile pentru apărare sunt „în general neproductive," și nu este clar dacă războiul Rusia-Ucraina se va încheia curând, a spus Prokopenko. Condițiile de viață ar putea începe, de asemenea, să se deterioreze. Deși economiștii spun că rușii trăiesc în mare parte o viață normală deocamdată, inflația a crescut, determinând banca centrală să crească ratele dobânzilor la un impresionant 16%.

Dacă banca centrală reușește să reducă inflația, acest lucru va afecta veniturile lucrătorilor pe măsură ce economia începe să se contracte. Veniturile în scădere ar putea afecta, de asemenea, capacitatea rușilor de a-și plăti împrumuturile, crescând riscul de stres financiar, a concluzionat think tank-ul american. „Acest lucru crește riscul de nemulțumire socială: nimeni nu va fi fericit să accepte o reducere a salariului," a adăugat Prokopenko. Și în timp ce Rusia are instrumentele necesare pentru a-și menține economia stabilă și pentru a evita o recesiune deocamdată, economiștii au avertizat despre un viitor sumbru înainte, având în vedere lipsa forței de muncă a națiunii, scăderea productivității și izolarea crescândă față de restul lumii.

„Într-o economie subordonată imperativelor politice, există puține stimulente pentru dezvoltare durabilă. Mai devreme sau mai târziu, acest lucru va afecta bunăstarea obișnuită a rușilor. Cu alte cuvinte, soluțiile temporare și declinul standardelor de viață vor adăuga la provocările politice și economice cu care se confruntă Kremlinul," a spus Prokopenko, potrivit Business Insider. Experții au emis avertizări ferme cu privire la posibile tulburări sociale în viitorul apropiat, în special pe măsură ce standardele de viață continuă să se deterioreze, chiar și până la finalul anului 2024, cu atât mai mult dacă Occidentul continuă să înăsprească sancțiunile asupra Moscovei.

